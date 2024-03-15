Никита Нагорный не выступит в финале личного многоборья на ЧР-2024

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике 2020 года Никита Нагорный не выступит в финале личного многоборья на чемпионате России в «Сириусе». Об этом сообщила пресс-служба Федерации спортивной гимнастики России в социальных сетях (ФСГР).

Лидером по итогам квалификации в мужском многоборье является Даниел Маринов, набравший 83,500 баллов. Второе и третье места заняли Артур Далалоян (82,200) и Кирилл Прокопьев (82,050) соответственно. Никита Нагорный расположился на седьмом месте, набрав в сумме четырёх видов 80,850 баллов. Промежуточное первое место в женской части соревнований занимает Ангелина Мельникова (57,365 балла).

Финалы в женском и мужском многоборье на ЧР состоятся в пятницу, 15 марта. Первенство страны завершится в воскресенье, 17 марта.