Стала известна причина снятия Никиты Нагорного с финала личного многоборья на ЧР-2024

Стала известна причина, по которой олимпийский чемпион 2020 года Никита Нагорный не примет участия в финале личного многоборья на чемпионате России в «Сириусе». Спортсмен решил сделать акцент на борьбе за награды в отдельных видах. Об этом сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

«Нагорный решил сосредоточиться на выступлении в финалах упражнений на отдельных снарядах, которые пройдут в субботу и воскресенье», — сказала Родионенко в интервью ТАСС.

Лидером по итогам квалификации в мужском многоборье является Даниел Маринов, набравший 83,500 балла. Второе и третье места заняли Артур Далалоян (82,200) и Кирилл Прокопьев (82,050) соответственно. Никита Нагорный расположился на седьмом месте, набрав в сумме четырёх видов 80,850 балла. Промежуточное первое место в женской части соревнований занимает Ангелина Мельникова (57,365 балла).