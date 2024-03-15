Прыгун в воду Дмитрий Саутин назвал самую сложную для себя Олимпиаду

Двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду Дмитрий Саутин назвал самые сложные для себя олимпийские соревнования. Экс-спортсмен принимал участие в пяти Олимпиадах (1992, 1996, 2000, 2004 и 2008).

«Самая тяжёлая Олимпиада — Сидней. Я прыгал десять дней подряд, думал, что на последнем снаряде не доживу, но дожил. У меня была травма надкостницы, перебинтованы нога, рука, ещё осталось голову перебинтовать, был бы похож на Чапаева. Слава богу, допрыгал, выиграл четыре медали», — сказал Саутин в интервью «Матч ТВ».

15 марта российскому прыгуну в воду исполнилось 50 лет. На счету Саутина восемь олимпийских медалей: две золотые, две серебряные и четыре бронзовые награды. Спортсмен также является пятикратным чемпионом мира.