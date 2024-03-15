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Даниел Маринов — победитель в индивидуальном многоборье на ЧР по спортивной гимнастике

Даниел Маринов — победитель в индивидуальном многоборье на ЧР по спортивной гимнастике
Даниел Маринов
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Гимнаст Даниел Маринов стал победителем турнира в индивидуальном многоборье на чемпионате России 2024 года в «Сириусе».

В сумме выступлений по шести видам Маринов набрал 84,250 балла. Второе место занял олимпийский чемпион 2020 года Артур Далалоян. В его активе 82,350 балла. Тройку призёров замкнул Кирилл Прокопьев, набравший 81,850 балла.

Чемпионат России по спортивной гимнастике — 2024. Индивидуальное многоборье. Мужчины. Финал:

1. Даниел Маринов (Татарстан) — 84,250 балла.
2. Артур Далалоян (Москва) — 82,350.
3. Кирилл Прокопьев (Владимирская область) — 81,850.
4. Михаил Худченко (Санкт-Петербург) — 81,750.
5. Савелий Съедин (Владимирская область) — 81,650.
6. Иван Куляк (Калужская область) — 81,400.
7. Виктор Калюжин (Республика Карелия/Смоленская область) — 80,050.
8. Давид Белявский (Свердловская область) — 79,900.

Ранее стало известно, что в финале индивидуального многоборья не выступит олимпийский чемпион 2020 года Никита Нагорный. Чемпионат России по спортивной гимнастике завершится 17 марта.

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