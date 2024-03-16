«Последний Кубок России был не самый удачный». Бирюля — о результатах ЧР по гимнастике

Российская гимнастка Юлия Бирюля заявила, что переживала за опорный прыжок на чемпионате России по гимнастике.

«Мне нравится опорный прыжок на самом деле. Брусья тоже нравятся, но у меня не получается там усложнять, как в прыжке.

Насколько я сегодня собой довольна? Довольна. Последний Кубок России был не самый удачный на опорном прыжке, и я боялась, что может повториться точно так же», — сказала Бирюля в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 16 марта, Бирюля стала серебряным призёром чемпионата России по гимнастике в опорном прыжке с результатом 13,399 балла. Первое место заняла Ангелина Мельникова — 13,599 балла, третьей стала Элеонора Афанасьева — 13,416.

Чемпионат России по гимнастике продлится до 17 марта. Он проходит на федеральной территории Сириус в Сочи.