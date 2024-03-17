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Лала Крамаренко выиграла упражнения с обручем на Гран-при Москвы

Лала Крамаренко выиграла упражнения с обручем на Гран-при Москвы
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Российская гимнастка, многократная чемпионка России и трёхкратная чемпионка мира среди юниоров Лала Крамаренко победила в финале упражнений с обручем на Гран‑при Москвы по художественной гимнастике.

Спортсменка получила за своё выступление 36,20 балла. Второй стала Анна Попова (35,40), третьей — София Бернат (32,25).

Также Крамаренко стала лучшей в упражнениях с мячом с результатом 36,10 балла. Второе место заняла Арина Ткачук (34,35), на третьем расположилась София Бернат (31,75).

Гран-при Москвы по художественной гимнастике проходит во Дворце гимнастики Ирины Винер. Соревнования завершатся сегодня, 17 марта.

В текущем сезоне Крамаренко также одержала победу на чемпионате России, завоевав пять золотых медалей.

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