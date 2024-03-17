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Сборная России по гандболу обыграла белорусов во второй раз за три матча Суперсерии

Сборная России по гандболу обыграла белорусов во второй раз за три матча Суперсерии
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Сегодня, 17 марта, в подмосковном Чехове завершилась шестая встреча между мужскими сборными России и Беларуси в рамках OLIMPBET Суперсерии. Команда Велимира Петковича обыграла белорусов со счётом 37:28.

Лучшим снайпером в составе сборной России стал Сергей Марк Косоротов, забросивший 7 мячей. В составе гостей по 5 раз отличились Артём Кулак и Владислав Кривенко. Вратарь сборной России Артём Грушко отразил 41% бросков (12/29).

Отметим, что сейчас россияне ведут в серии со счётом 2:1. 13 марта в Казани они победили со счётом 31:28, а после, 15 марта в Москве, уступили соперникам 27:28. В ноябре 2023 года суперсерия из трех матчей прошла и в трех городах Белоруссии — Могилеве, Гомеле и Минске. Тогда россияне уступили белорусам во всех трех встречах.

Напомним, что в марте 2022 года Международная федерация гандбола (IHF) и Европейская федерация гандбола (EHF) отстранили российские и белорусские сборные и клубы от участия в международных турнирах.

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