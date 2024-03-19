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Тарасова: думала, что МОК должен призывать только к участию в соревнованиях

Тарасова: думала, что МОК должен призывать только к участию в соревнованиях
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о призыве МОК в адрес спортсменов и правительств отказаться от участия в Играх дружбы в России. Комитет также обвинил Россию в политизации спорта посредством организации этих соревнований.

«Я думала, что Международный олимпийский комитет должен призывать только к участию в международных соревнованиях. А он, по-моему, впервые в жизни призывает к обратному. И для меня абсолютно непонятна позиция МОК. Считаю это большим безобразием и несправедливостью по отношению к нашей стране, которая на протяжении многих лет украшала мировое олимпийское движение», — приводит слова Татьяны Тарасовой RT.

Напомним, Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

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