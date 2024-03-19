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«Кто послушается и не приедет — ну пусть не приезжает». Винер — о призыве МОК

«Кто послушается и не приедет — ну пусть не приезжает». Винер — о призыве МОК
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Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер поделилась мнением о призыве МОК в адрес спортсменов и правительств отказаться от участия в Играх дружбы в России. Комитет также обвинил Россию в политизации спорта посредством организации этих соревнований.

«Мы ничего другого не ожидали. Если раньше была пандемия и не было зрителей, не было ни у кого зрителей. А сейчас у всех будут зрители, а у России и Белоруссии не будет зрителей, не будет флага, гимна. Я считаю, что это унизительно. А Игры дружбы — это Игры дружбы. Тот, кто нас любит, тот, кто нас уважает, того мы тоже любим и уважаем и с удовольствием примем. А кто послушается и не приедет — ну пусть не приезжает. Я просто считаю, что это большая ошибка, что наши спортсмены записываются в участники Олимпийских игр», — заявила Винер RT.

Напомним, Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

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