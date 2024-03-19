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Мельникова: тренируюсь не так много, как перед Олимпиадой, качество исполнения упало

Мельникова: тренируюсь не так много, как перед Олимпиадой, качество исполнения упало
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Российская гимнастка, призёр Олимпийских игр — 2016 Ангелина Мельникова оценила уровень национального первенства.

«Если взять мои программы, как они выглядели на Олимпийских играх и на чемпионате России, то сейчас у меня намного по-гимнастически грязно. Уровень исполнения и качество упали в силу того, что я не тренируюсь так много, как это делала перед Олимпийскими играми. Форма не такая блистательная, какая была тогда. У меня сейчас немного другое отношение к спорту.

Уровень чемпионата России? Появились молодые девушки, которые по сложности имеют очень достойные программы. Сейчас на чемпионате России они не справились с большой ответственностью. Это нормально, они только начинают свой путь во взрослой карьере. Они очень перспективные, у них хорошие программы по сложности», — приводит слова Мельниковой Metaratings.

Ранее на чемпионате России Мельникова завоевала четыре золотые медали. Спортсменка стала лучшей в индивидуальном многоборье, в соревнованиях на бревне, опорном прыжке и в вольных упражнениях.

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