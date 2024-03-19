Сергей Карякин: МОК обвиняет Россию во всех смертных грехах

Российский шахматист и гроссмейстер Сергей Карякин поделился мнением о призыве МОК в адрес спортсменов и правительств отказаться от участия в Играх дружбы в России. Комитет также обвинил Россию в политизации спорта посредством организации этих соревнований.

«Что касается призыва отказаться от участия в Играх дружбы — это последовательная политика против нашей страны, эта новость не удивляет. Посмотрим, тут уже вопрос за спортсменами. Я в любом случае планирую там быть, даже если не позовут участвовать в турнире, то буду как гость. Это замечательный фестиваль, и мне хочется поддержать свою страну. Я постоянно вижу, что МОК обвиняет Россию во всех смертных грехах. Хотя Россия ничего изначально плохого не хочет, а хочет, чтобы спортсмены могли участвовать в соревнованиях. Но думаю, что такой возможности, как честная конкуренция, нам давать никто не будет, будут 100% придумывать очередные варианты, как помешать, вставить палки в колеса», — приводит слова Карякина ТАСС.

Напомним, Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.