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МОК рассмотрит санкции для спортсменов за участие в Играх дружбы в России

МОК рассмотрит санкции для спортсменов за участие в Играх дружбы в России
Томас Бах
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Международный олимпийский комитет (МОК) рассмотрит возможность принятия санкции в отношении спортсменов, которые примут участие во Всемирных играх дружбы в России, сообщили в организации.

«Мы рассмотрим это в будущем. Мы ясно донесли до национальных комитетов и международных федераций свою позицию, ВАДА тоже ясно её озвучило. Спортсмены, которые примут участие в этих Играх, будут рисковать как с точки зрения допинга, так и пропаганды», — сказал директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Маклеод.

Напомним, Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

Ранее МОК призвал спортсменов и правительства отказаться от участия в Играх дружбы в России. В организации считают, что Россия нарушает Олимпийскую хартию, соответствующие резолюции Организации Объединённых Наций (ООН) и проявляет неуважение к спортсменам и честности спортивных соревнований.

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