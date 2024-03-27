В Бельгии во время гонки произошёл массовый завал с участием десяти велосипедистов

Массовое падение с участием около десяти велосипедистов произошло во время однодневной гонки Дварс доор Фландерен-2024 в Бельгии, сообщает cyclingnews.com.

Фото: скриншот прямой трансляции

Авария произошла за 68 км до финиша в голове группы преследования отрыва, где находились все фавориты. Травмы различной степени тяжести, помимо прочих, получили бельгиец Ваут Ван Арт, датчанин Мадс Педерсен и Биньям Гирмай из Эритреи.

Ван Арта, порвавшего комбинезон и получившего травму спины, унесли с трассы на носилках.