«КПРФ» в серии пенальти обыграл «Кристалл» в 20-м туре Суперлиги по мини-футболу

Московский мини-футбольный клуб «КПРФ» одержал домашнюю победу в матче 20-го тура мужской Суперлиги. Спортсмены в серии пенальти оказались сильнее «Кристалла» (Санкт-Петербург). Встреча завершилась со счётом 2:2 (5:4).

Счёт в матче на 14-й минуте открыл игрок «Кристалла» Андрей Алькин, на 26-й минуте встречи гости упрочили преимущество: гол в ворота «КПРФ» забил Максим Акулов. Уже на 27-й минуте игрок хозяев Алешандре Фаверо Диего отыграл один мяч, реализовав пенальти, а Дмитрий Лысков в самой концовке основного времени сравнял счёт.

После этой встречи «КПРФ» сохраняет четвёртое место в турнирной таблице с 64 очками после 38 игр.

Напомним, Суперлига по мини-футболу проходит с 1 сентября 2023 года по 1 июля 2024 года.