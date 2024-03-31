Скончался чемпион России по роллер-спорту Роман Богрец после падения на соревнованиях

Вчера, 30 марта, ушёл из жизни чемпион России по роллер-спорту — 36-летний спортсмен из Санкт-Петербурга Роман Богрец. На соревнованиях по кроссу в Санкт-Петербурге Роман на большой скорости врезался в препятствие и получил серьёзные травмы головы и груди, несовместимые с жизнью. Об этом сообщила Федерация Роллер спорта России на своём официальном сайте.

«Роман воспитал множество талантливых юных спортсменов в роллер спорте по направлениям фрискейта и скейт-кросса. Сам много тренировался и выступал, являлся образцом подражания для многих спортсменов. За его выступлениями в кроссе всегда следили все юные участники — настолько они были быстрыми, легкими и эффектными. Федерация роллер спорта России выражает глубокие соболезнования родным и близким Романа. Мы скорбим вместе с вами…», — написано на официальном сайте Федерации Роллер спорта России.