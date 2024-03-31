Поткин: Горячкина и Лагно — одни из фаворитов турнира претенденток

Тренер женской сборной России по шахматам Владимир Поткин поделился мнением о фаворитах турнира претенденток, который пройдёт в Торонто (Канада) с 4 по 21 апреля.

«Наши девушки — одни из фаворитов. Болеем и желаем удачи Александре Горячкиной и Катерине Лагно. У наших девушек есть все шансы на победу. Но всё-таки по праву китаянки тоже в числе фаворитов, раз им принадлежит корона. Конкурентки очень сильные. Китайская школа будет тоже хорошо готова к турниру претендентов. Поэтому будет очень интересно следить за женским турниром тоже», — приводит слова Поткина ТАСС.

Напомним, помимо россиянок Александры Горячкиной и Екатерины Лагно, путёвки на турнир получили Рамешбабу Вайшали (Индия), Анна Музычук (Украина), Нургюл Салимова (Болгария) и Хампи Конеру (Индия). Чемпионкой мира является китайская шахматистка Цзюй Вэньцзюнь.