«Чеховские медведи» обыграли ЦСКА в матче 20-го тура Суперлиги по гандболу

Мужской гандбольный клуб «Чеховские медведи» одержал победу над ЦСКА (Москва) в матче 20-го тура Суперлиги России. Встреча, проходившая в Чехове (Московская область), завершилась со счётом 28:23 (15:10).

Отметим, что эффективность бросков хозяев площадки в этом матче составила 65% (против 57% у гостей), а также «Чеховские медведи» совершили четыре семиметровых штрафных броска и суммарно владели мячом 40 минут по ходу встречи. Игроки ЦСКА, в свою очередь, совершили три штрафных броска с семи метров и владели мячом 20 минут этого матча в сумме.

Победа над ЦСКА, лидером турнирной таблицы, позволила «Чеховским медведям» сократить отставание от первой строчки: после 20 туров у ЦСКА 38 очков, у команды из Чехова — 34.