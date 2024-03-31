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Ананд считает, что результат Непомнящего на турнире претендентов трудно предсказать

Ананд считает, что результат Непомнящего на турнире претендентов трудно предсказать
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Индийский гроссмейстер, 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд поделился мнением о фаворитах турнира претендентов, который пройдёт в Торонто (Канада) с 4 по 21 апреля. Мнение шахматиста приводит телеграм-канал «Левитов о шахматах».

Спортсмен разделил участников турнира претендентов на три категории. К первой, фаворитам турнира, Ананд отнёс Фабиано Каруану и Хикару Накамуру (оба — США). Россиянин Ян Непомнящий и представитель Франции Алиреза Фируджа вошли в категорию «абсолютно непредсказуемые». Шахматистами, которые могут проявить себя на соревнованиях, Ананд назвал индийцев — Рамешбабу Прагнанандху, Гукеша Доммараджу и Видита Гуджрати.

Отметим, что азербайджанца Ниджата Абасова чемпион мира не включил ни в одну из категорий.

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