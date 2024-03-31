Аниш Гири высказался об участии Ниджата Абасова в турнире претендентов

Нидерландский гроссмейстер Аниш Гири высказался об участии в турнире претендентов азербайджанца Ниджата Абасова.

«Первый, кто сядет за доску с Ниджатом, играя белыми, будет знать, что если он не выиграет эту партию, то уже будет аутсайдером, потому что шанс упущен. И это создаёт ситуацию, где один из участников обязан побеждать.

Если вы белыми играете против Ниджата и хотите выиграть турнир претендентов, то это партия, которую вы должны попытаться выиграть, не так ли? И это создаёт дисбаланс, другие начинают думать: «Так, этот выиграл у Ниджата, не факт, что я тоже у него выиграю, так что, возможно, стоит подстраховаться и попробовать выиграть сейчас у кого-то другого, просто чтобы быть уверенным». Это обостряет гонку. И это именно то, что нужно, чтобы турнир был интересным, поэтому, я думаю, отлично, что Ниджат играет в нём», — приводит слова шахматиста телеграм-канал «Левитов о шахматах» со ссылкой на New In Chess Podcast.