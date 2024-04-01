Гандболистки ЦСКА обыграли «Ладу» в 200-м матче в истории клуба

В воскресенье, 31 марта, в Москве на волейбольной арене «Динамо» женский гандбольный клуб ЦСКА встречался с тольяттинской «Ладой» в рамках Суперлиги. Столичные гандболистки одержали победу над соперницами из Самарской области в последнем домашнем матче предварительного этапа со счётом 30:25. Лучшим игроком встречи была признана левая полусредняя Елена Михайличенко, записавшая на свой счёт пять голов. Отметим, что эта встреча стала для ЦСКА 200-й в истории.

Следующий матч в рамках Суперлиги гандболистки ЦСКА проведут на выезде 3 апреля с лидером турнирной таблицы – командой «Ростов-Дон», а затем поборются за Кубок России 2024 в «Финале четырёх», который также пройдёт в Ростове-на-Дону.

На данный момент, после 31 игры, ЦСКА занимает вторую строчку турнирной таблицы с 49 очками.