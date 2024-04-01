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Магнус Карлсен стал победителем Grenke Chess Classic 2024

Магнус Карлсен стал победителем Grenke Chess Classic 2024
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16-й чемпион мира, лидер мирового рейтинга, норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен стал чемпионом Grenke Chess Classic 2024. Эта уже третья победа в карьере норвежца на данных соревнованиях.

В решающем поединке Grenke Chess Classic 2024 Карлсен со счётом 1,5-0,5 обыграл румынского гроссмейстера Рихарда Раппорта (29-й номер мирового рейтинга).

Отметим, что турнир проводился в формате «быстрая классика». Это означает, что на часах у игроков 45 минут, и за каждый ход они получают дополнительные 10 секунд времени. В турнире также принимали участие действующий чемпион мира, представитель Китая Дин Лижэнь (пятый номер мирового рейтинга), француз Максим Вашье-Лаграв, немцы Винсент Каймер и Даниэль Фридман.

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