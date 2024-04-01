Экс-игрок клубов НФЛ Вонтае Дэвис скончался в возрасте 35 лет

Бывший корнербек лубов Национальной футбольной лиги (НФЛ) Вонтае Дэвис скончался в возрасте 35 лет, сообщает ESPN.

Корнербек, выступавший в течение карьеры за «Майами Долфинс» и «Индианаполис Кольтс», был найден мёртвым в понедельник, 1 апреля, в своём доме во Флориде.

Отмечается, что следов насильственной смерти спортсмена не обнаружено, однако расследование произошедшего продолжается.

Вонтае Дэвис провел в НФЛ 10 сезонов. Спортсмен объявил о завершении профессиональной карьеры в 2018 году прямо по ходу матча «Баффало Биллс» — «Лос-Анджелес Чарджерс». На его счету 121 матч в лиге, он был выбран «Майами» на драфте 2009 года под общим 25-м номером. В 2012 году его обменяли в «Индианаполис Колтс».