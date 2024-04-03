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Игрок «Канзас-Сити Чифс» Трэвис Келси летом отправится в турне по Европе с Тейлор Свифт

Игрок «Канзас-Сити Чифс» Трэвис Келси летом отправится в турне по Европе с Тейлор Свифт
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Игрок команды по американскому футболу «Канзас-Сити Чифс» Трэвис Келси сообщил, что в мае отправится поддержать свою девушку, американскую певицу Тейлор Свифт, в турне по Европе.

«О, вы знаете, я должен её поддержать. У меня будет достаточно времени до начала тренировочных сборов команд НФЛ в июле. Лондон — удивительный город, Париж прекрасен, и мы покатаемся по всей Европе. Плохого шоу не будет, я это обещаю», — приводит слова Келси Daily Mail.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео, на котором Келси присутствует на концерте Тейлор Свифт.

Свифт в течение трех месяцев.даст множество концертов в Швеции, Португалии, Испании, Шотландии, Англии, Уэльсе, Ирландии, Нидерландах, Швейцарии, Италии, Германии, Польше и Австрии.

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