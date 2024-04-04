МОК не допустил Абдулрашида Садулаева к олимпийскому турниру

Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил россиянина Абдулрашида Садулаева к лицензионному олимпийскому турниру, который пройдёт в Баку.

«Международный олимпийский комитет после очередной псевдо-проверки обнародовал новые списки недопущенных к международным стартам. К сожалению, в них оказался двукратный победитель Олимпийских игр, капитан нашей команды Абдулрашид Садулаев. Увы, даже если Садулаев приедет в Баку, его не допустят к соревнованиям, в «Афине» у него стоит запрет от МОК. С нами оперативно связались из Объединенного мира борьбы и дали возможность провести замену в кратчайшие сроки — в Баку выступит Алихан Жабраилов. Я хочу подчеркнуть — решение по недопуску Садулаева принял именно МОК, UWW же наоборот делал все возможное, чтобы Садулаев боролся», — приводит слова президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили официальный сайт организации.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2022 года. Ранее МОК допустил россиян до участия на Олимпиаде в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир.

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