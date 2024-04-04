Мамиашвили рассказал о планах российских борцов относительно Олимпиады-2024

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили назвал текущую задачу для российских борцов в части Олимпийских игр — 2024 после известия о недопуске МОК двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Абдулрашида Садулаева к участию в отборочном турнире к ОИ-2024.

«На текущий момент перед всеми российскими борцами стоит понятная задача — добрать путёвки на Олимпийские игры по спортивному принципу. А после мы уже взвесим все «за» и «против», и будем принимать решение, стоит ли ехать в Париж», — передаёт слова Мамиашвили официальный сайт Федерации спортивной борьбы России.

Сегодня стало известно, что двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев не допущен Международным олимпийским комитетом к участию в лицензионном олимпийском турнире в Баку, на котором пройдёт квалификация спортсменов на ОИ-2024 в Париже. Ранее МОК допустил россиян до участия на Олимпиаде в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир.