ЦСКА на выезде обыграл «Ростов-Дон» в последнем туре предварительного этапа Суперлиги

3 апреля в Ростове-на-Дону в рамках Суперлиги дубль красно-синих победил лидера турнира «Ростов-Дон» в напряжённом матче со счётом 28:27. Это первая победа ЦСКА в противостоянии в этом сезоне.

Красно-синие одержали первую победу в сезоне над «Ростовом-Дон» со счётом 28:27. Лучшим игроком встречи была признана правая полусредняя Екатерина Коробко, реализовавшая 6/10 голов и отдавшая семь передач. Перенесённый матч с 25 марта по договорённости клубов проводился дублирующими составами, чтобы не прерывать подготовку подопечных Ольги Акопян и Ирины Дибировой к «Финалу четырёх» Кубка России, который пройдёт 6-7 апреля в Ростове-на-Дону.

«Ростов-Дон» по итогу предварительного этапа Суперлиги занимает первое место турнирной таблицы (58 очков), ЦСКА расположился на второй строчке (51 очко).