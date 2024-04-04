Регбист Кирилл Готовцев продлил контракт с «Глостером»

Нападающий клуба «Глостер» и сборной России по регби Кирилл Готовцев продлил контракт с английским клубом ещё на один сезон. Об этом сообщает официальный сайт «Глостера».

Спортсмен выступает за английский клуб с сезона-2021/2022. В текущем Готовцев провёл 16 встреч и стал одним из ключевых игроков схватки команды Джорджа Скивингтона. Всего он сыграл 55 матчей за клуб.

Отметим, что, помимо регби, ранее Готовцев занимался вольной борьбой и бобслеем. Сам он уроженец Тульской области. В регби пришёл в 2014 году в команду «Красный Яр» и по итогам сезона-2019/2020 был признан лучшим игроком.

Напомним, 15 марта Готовцев в составе «Глостера» выиграл титул Кубка Премьершипа. В финальном матче с «Лестером» регбист отыграл все 80 минут и совершил восемь захватов.