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Готовцев рассказал, почему решил остаться в «Глостере»

Готовцев рассказал, почему решил остаться в «Глостере»
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Регбист Кирилл Готовцев прокомментировал продление контракта с клубом «Глостер» ещё на один год, заявив, что ему здесь всё нравится.

«Это было очень лёгким решением. Мне нравится «Глостер», нравятся условия здесь, тренировочная база, город. Счастлив быть частью этого коллектива», — приводит слова Готовцева Rugger.Info.

Отметим, что в регби Готовцев пришёл только в 2014 году. В России ему удалось сыграть только за команду «Красный Яр» и быть членом сборной России. 28 апреля 2021 года стало известно о его переходе в английский «Глостер».

Ранее спортсмен занимался бобслеем и вольной борьбой.

Напомним, 15 марта он в составе «Глостера» стал обладателем Кубка Премьершипа. За время турнира он провёл 55 матчей, в финальном он сыграл все 80 минут.

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