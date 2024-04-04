Мамиашвили: давайте не делать из недопуска Садулаева к ОИ вселенской трагедии

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что сейчас ФСБР будет формировать аргументы по поводу ситуации с недопуском Абдулрашида Садулаева и не исключает, что их позиция будет услышана.

«Давайте не будем делать из этого вселенской трагедии. Удивительно? Есть как есть. Сейчас мы формируем свою позицию и аргументы. Опыт в этом у нас в этом направлении, к сожалению, есть. Не исключаю, что мы будем услышаны.

Жабраилов — сильный спортсмен. Он страховал эту весовую категорию. При любых раскладах он может завоёвывать эту лицензию. Но я скажу ещё раз — это если так сложится. У нас будет возможность аргументированно решить эту проблему. К сожалению, подобное не только в этой весовой категории. Имеющиеся проблемы не придают оптимизма, но не исключают возможность их решения», — сказал Мамиашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Отметим, что вместо Садулаева в Баку, где разыгрываются путёвки на Олимпийские игры — 2024, поедет Алихан Жабраилов.