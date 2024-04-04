«Удивлена ли я? Ни разу». Вайцеховская — о недопуске Садулаева на ОИ-2024

Спортивный журналист Елена Вайцеховская прокомментировала недопуск Абдулрашида Садулаева на турнир в Баку (Азербайджан), где разыгрывается возможность выступить на Олимпийских играх в Париже.

«Жаль мне спортсмена? Безумно. Удивлена ли я? Ни разу.

Любая высокопрофессиональная деятельность всегда требует определённых жертв. Кто-то назовёт это сделкой с совестью, а кого-то приведёт к пониманию этого собственный и далеко не всегда приятный опыт. В точности по Булгакову (или, если угодно, по профессору Преображенскому в его диалоге с доктором Борменталем):

«Двум богам служить нельзя! Невозможно в одно и то же время подметать трамвайные пути и устраивать судьбы каких-то испанских оборванцев!»

Это всего лишь цитата, если что», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.

Напомним, по объяснениям МОК, двукратного олимпийского чемпиона Садулаева не допустили до Олимпийских игр в Париже из-за поддержки специальной военной операции и связи с «Динамо».