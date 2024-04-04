Снукерист Ронни О'Салливан 731 день является лидером мирового рейтинга
Английский снукерист Ронни О'Салливан на протяжении двух сезонов подряд сохраняет за собой лидерство мирового рейтинга снукеристов.
Сейчас на его счету 1 089 000 очков. Впервые он стал лидером этого рейтинга по окончании чемпионата мира – 2002 – 7 мая. В 2022 году он вернул себе лидерство, обогнав Марка Селби. С этого момента он ровно два года удерживает позицию. Селби за это время опустился до пятой строчки.
Отметим, что О'Салливан также является обладателем метарекорда. Метарекорд — это рекорд по количеству рекордов. Их у Ронни больше 35
Сейчас мировой топ-7 снукеристов выглядит так:
- Ронни О'Салливан -- 1 089 000 очков.
- Джадд Трамп -- 1 051 000 очков.
- Марк Аллен -- 945 000 очков.
- Лука Бресель -- 730 500 очков.
- Марк Селби -- 658 500 очков.
- Шон Мёрфи -- 468 000 очков.
- Дин Цзюньхуэй -- 456 500 очков.
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