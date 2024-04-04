Снукерист Ронни О'Салливан 731 день является лидером мирового рейтинга

Английский снукерист Ронни О'Салливан на протяжении двух сезонов подряд сохраняет за собой лидерство мирового рейтинга снукеристов.

Сейчас на его счету 1 089 000 очков. Впервые он стал лидером этого рейтинга по окончании чемпионата мира – 2002 – 7 мая. В 2022 году он вернул себе лидерство, обогнав Марка Селби. С этого момента он ровно два года удерживает позицию. Селби за это время опустился до пятой строчки.

Отметим, что О'Салливан также является обладателем метарекорда. Метарекорд — это рекорд по количеству рекордов. Их у Ронни больше 35

Сейчас мировой топ-7 снукеристов выглядит так: