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Снукерист Ронни О'Салливан 731 день является лидером мирового рейтинга

Снукерист Ронни О'Салливан 731 день является лидером мирового рейтинга
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Английский снукерист Ронни О'Салливан на протяжении двух сезонов подряд сохраняет за собой лидерство мирового рейтинга снукеристов.

Сейчас на его счету 1 089 000 очков. Впервые он стал лидером этого рейтинга по окончании чемпионата мира – 2002 – 7 мая. В 2022 году он вернул себе лидерство, обогнав Марка Селби. С этого момента он ровно два года удерживает позицию. Селби за это время опустился до пятой строчки.

Отметим, что О'Салливан также является обладателем метарекорда. Метарекорд — это рекорд по количеству рекордов. Их у Ронни больше 35

Сейчас мировой топ-7 снукеристов выглядит так:

  1. Ронни О'Салливан -- 1 089 000 очков.
  2. Джадд Трамп -- 1 051 000 очков.
  3. Марк Аллен -- 945 000 очков.
  4. Лука Бресель -- 730 500 очков.
  5. Марк Селби -- 658 500 очков.
  6. Шон Мёрфи -- 468 000 очков.
  7. Дин Цзюньхуэй -- 456 500 очков.
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