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Ронни О'Салливан: последние два года я просто сам свожу себя с ума

Ронни О'Салливан: последние два года я просто сам свожу себя с ума
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Семикратный чемпион мира по снукеру, первый номер мирового рейтинга англичанин Ронни О'Салливан низко оценил свою текущую форму после выхода в полуфинальный раунд рейтингового турнира Tour Championship – 2024, который проходит в Манчестере.

В четвертьфинальном матче 48-летний О'Салливан уверенно, со счётом 10:2, обыграл Али Картера (девятый номер мирового рейтинга).

«Я вынужден считаться с нынешним уровнем моей игры. Приходится продолжать выступать с тем, что есть на данный момент. Это жизнь, невозможно всегда быть идеальным. Нет ничего хорошего в перфекционизме, и мне уже необходимо свыкнуться с этой мыслью, поскольку последние два года я просто сам свожу себя с ума», — приводит слова Ронни Snooker.by.

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