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Джадд Трамп потерпел неожиданное поражение на старте Tour Championship — 2024

Джадд Трамп потерпел неожиданное поражение на старте Tour Championship — 2024
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Чемпион мира 2019 года, второй номер мирового рейтинга английский снукерист Джадд Трамп неожиданно не сумел пробиться в полуфинал рейтингового турнира Tour Championship – 2024, который проходит в Манчестере. Общий призовой фонд соревнований составил £ 500 тыс. (победитель получит £ 150 тыс.).

В четвертьфинальном поединке Трамп со счётом 4:10 уступил трёхкратному чемпиону мира Марку Уильямсу (восьмой номер мирового рейтинга).

Поражение Трампа удивительно тем, что Джадд в последние месяцы набрал впечатляющую форму. Ранее, на World Open — 2024, англичанин завоевал пятый рейтинговый титул в сезоне.

Напомним, в Tour Championship – 2024 принимают участие 12 топовых снукеристов. Трамп благодаря высокому номеру посева начал соревнования сразу с четвертьфинала.

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