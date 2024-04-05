Ян Непомнящий вничью сыграл первую партию на Турнире претендентов — 2024

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий провёл первую партию на Турнире претендентов – 2024, который стартовал в Торонто (Канада).

В первом туре прошлогодний финалист чемпионата мира Непомнящий встречался с представителем Азербайджана Ниджатом Абасовым, который попал на турнир претендентов из-за отказа Магнуса Карлсена. Непомнящий начал турнир с чёрных фигур, в первой партии, которая продлилась 34 хода, шахматисты разошлись миром и получили по 0,5 очка.

Турнир претендентов — 2024 продлится до 22 апреля. Его победитель сразится с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем за шахматную корону. Именно Непомнящего Лижэнь обыграл в борьбе за звание чемпиона мира.

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