Горячкина и Лагно сыграли вничью в первой партии на Турнире претенденток — 2024

Российская шахматистка Александра Горячкина сыграла вничью с соотечественницей Екатериной Лагно в первом туре на Турнире претенденток – 2024, который стартовал в Торонто (Канада).

Горячкина начала партию белыми фигурами, которая завершилась на 36-м ходу. Горячкина и Лагно получили по 0,5 очка.

Победительница соревнований получит право сыграть в матче за звание чемпионки мира по шахматам среди женщин в 2025 году против действующей обладательницы титула китаянки Цзюй Вэньцзюнь.

Участницами Турнира претендентов являются россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно, Рамешбабу Вайшали (Индия), Анна Музычук (Украина), Нургюл Салимова (Болгария) и Хампи Конеру (Индия).

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