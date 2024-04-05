Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Горячкина и Лагно сыграли вничью в первой партии на Турнире претенденток — 2024

Горячкина и Лагно сыграли вничью в первой партии на Турнире претенденток — 2024
Комментарии

Российская шахматистка Александра Горячкина сыграла вничью с соотечественницей Екатериной Лагно в первом туре на Турнире претенденток – 2024, который стартовал в Торонто (Канада).

Горячкина начала партию белыми фигурами, которая завершилась на 36-м ходу. Горячкина и Лагно получили по 0,5 очка.

Шахматы. Турнир претенденток 2024. 1-й тур, Торонто, Канада
Александра Горячкина - Екатерина Лагно
04 апреля 2024, четверг. 21:30 МСК
Александра Горячкина
Окончено
1/2:1/2
Екатерина Лагно

Победительница соревнований получит право сыграть в матче за звание чемпионки мира по шахматам среди женщин в 2025 году против действующей обладательницы титула китаянки Цзюй Вэньцзюнь.

Участницами Турнира претендентов являются россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно, Рамешбабу Вайшали (Индия), Анна Музычук (Украина), Нургюл Салимова (Болгария) и Хампи Конеру (Индия).

Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках»

Материалы по теме
Россияне завершили свои первые партии на турнире претендентов. Радоваться нечему? LIVE
Live
Россияне завершили свои первые партии на турнире претендентов. Радоваться нечему? LIVE
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android