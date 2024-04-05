Российская всадница была дисквалифицирована за жестокое обращение с лошадью

Российская всадница Ксения Костыгова была дисквалифицирована на два года за жестокое обращение с лошадью. Об этом сообщил главный тренер сборной России по конному спорту Владимир Белецкий. По словам специалиста, Костыгова ранее уже привлекалась к ответственности за грубое обращение к животному.

«Я просмотрел видео с соревнований в Ярославле, на котором все четко видно. То, что позволила себе спортсменка, абсолютно неприемлемо как во время турнира, так и вне его. Мы будем и дальше наказывать нерадивых спортсменов, владельцев лошадей за подобные действия, в нашем виде спорта на первом плане стоит благополучие животного.

Есть допустимые нормы наказания, когда животное не подчиняется, это не более двух-трех легких ударов хлыстом или ладонью. И то эти действия являются не чем иным, как подсказкой, когда лошадь не понимает сигнала. Но то, что происходило на соревнованиях, иначе как избиением назвать нельзя. Спортсменка била животное руками по голове, шее, что абсолютно недопустимо», — приводит слова Белецкого ТАСС.

Отметим, что Ксению Костыгову отстранили от соревнований любого уровня и любого вида деятельности, если они связаны с конным спортом.