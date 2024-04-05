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Муртазалиев и Бичурин не смогли завоевать олимпийские лицензии на турнире в Баку

Российские борцы греко-римского стиля Руслан Бичурин и Магомед Муртазалиев не смогли завоевать олимпийские лицензии на европейском квалификационном турнире в Баку.

Руслан Бичурин, выступающий в весовой категории до 67 кг, на стадии 1/8 финала проиграл турецкому атлету Сельчук Джану со счётом 7:10. Магомед Муртазалиев, заявленный в весе до 97 кг, также не смог преодолеть стадию 1/8 финала. Он проиграл борцу из Германии Лукасу Лазоджанису со счётом 1:1 (+/-).

Европейский квалификационный турнир по спортивной борьбе проходит с 5 по 7 апреля. Ранее стало известно, что МОК запретил участвовать в турнире двукратному олимпийскому чемпиону по вольной борьбе Абдулрашиду Садулаеву. Вместо него на соревнования отправился Алихан Жабраилов.

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