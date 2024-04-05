Ян Непомнящий — Алиреза Фируджа: смотреть прямую трансляцию партии Турнира претендентов

Сегодня, 5 апреля, продолжатся игры Турнира претендентов — 2024. Во 2-м туре между собой сразятся Ян Непомнящий (Россия) и Алиреза Фируджа (Франция). Встреча пройдёт в «Зе Грейт Холле» в Торонто (Канада).

Непомнящий стал участником турнира претендентов как проигравший в матче за звание чемпиона мира по шахматам — 2023. Его оппонент отобрался по показателю лучшего рейтинга на январь 2024 года.

Матч начнётся 5 апреля в 21:30 мск. Параллельно сыграют ещё три пары гроссмейстеров.

Напомним, Турнир претендентов — 2024 проходит в Торонто (Канада) среди мужчин и среди женщин. 4 апреля состоялись первые матчи соревнований. Победитель получит € 48 тыс., занявший второе место – € 36 тыс., а замкнувший тройку призёров – € 24 тыс.