О'Салливан объявил о возобновлении работы с психиатром Питерсом перед чемпионатом мира

Английский снукерист Ронни О'Салливан, семикратный чемпион мира, объявил о возобновлении работы с психиатром Стивом Питерсом в преддверии чемпионата мира.

«В этом году я одерживал победы, но с технической точки зрения это был худший год. Мне приходилось выгрызать победы, а это никогда не принесёт мне полного удовлетворения. Я сыграл несколько хороших матчей, вот и всё. Я решил вернуться к работе со Стивом, чтобы изменить своё мышление.

Большую часть времени я чувствую, что просто хочу сбежать с арены, я чувствую разочарование. Это ужасно. Вероятно, это не имеет смысла, потому что в этом сезоне я выиграл довольно много турниров, но выигрывать и хорошо играть – это две совершенно разные вещи

Я дошёл до того, что начал бояться арен, даже на показательных турнирах, мне было страшно выходить и играть, потому что я думал, что не смогу забить ни одного шара», — приводит слова спортсмена телеграм-канал «Снукер на Мальдивах».