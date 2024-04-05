Милад Алирзаев завоевал олимпийскую лицензию на турнире в Баку в категории до 87 кг

Российский борец греко‑римского стиля Милад Алирзаев выиграл у Кирилла Маскевича из Беларуси в схватке за путёвку на Олимпийские игры в Париже на европейском квалификационном турнире в Баку в весовой категории до 87 кг.

Ранее олимпийские лицензии не смогли завоевать российские борцы греко-римского стиля Руслан Бичурин и Магомед Муртазалиев. Руслан Бичурин, выступающий в весовой категории до 67 кг, на стадии 1/8 финала проиграл турецкому атлету Сельчук Джану. Муртазалиев, заявленный в весе до 97 кг, также на стадии 1/8 финала проиграл борцу из Германии Лукасу Лазоджанису.

Европейский квалификационный турнир по спортивной борьбе проходит с 5 по 7 апреля. Ранее стало известно, что МОК запретил участвовать в турнире двукратному олимпийскому чемпиону по вольной борьбе Абдулрашиду Садулаеву. Вместо него на соревнования отправился Алихан Жабраилов.