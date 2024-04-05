Бегунью Гулиеву лишили серебра Олимпиады в Лондоне из-за нарушения антидопинговых правил

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) объявила о дисквалификации россиянки Екатерины Гулиевой (Завьяловой) из-за нарушения антидопинговых правил. На основании решения Спортивного арбитражного суда (CAS) спортсменка отстранена от соревнований на четыре года с зачётом двух ранее отбытых лет дисквалификации, поэтому сможет возобновить карьеру после 27 марта 2026 года.

Отметим, что все результаты Гулиевой в период с 17 июля 2012 года по 20 октября 2014 года, аннулируются. В том числе и серебряная медаль Олимпийских игр в Лондоне, которую спортсменка, финишировавшая третьей в беге на 800 м, получила после дисквалификации другой россиянки, Марии Савиновой (Фарносовой), из-за применения допинга.

После пересмотра результатов серебряная медаль достанется Памеле Джелимо из Кении, бронзовая — американке Алисии Монтано.