Объявлен шорт-лист Премии СБК

Определились претенденты на звание чемпионов России по спортивному бизнесу.

Оргкомитет премии получил на первом этапе 841 заявку со всей России – абсолютный рекорд за всё время проведения конкурса. Лучшие проекты попали в шорт-лист номинантов в 31 категории

Стадион года

«Мордовия Арена»

«Ростех Арена»

«Волгоград Арена»

Стадион «Нижний Новогород»

«ВЭБ Арена»

«Екатеринбург Арена»

«Ак Барс Арена»

Ледовая арена года

Ледовый дворец «Кузбасс»

«СКА Арена»

«Арена «Балашиха» им. Ю.Е. Ляпкина

Спортобъект года

«Академия», Динамо

Многофункциональный комплекс «Черный Кристалл»

Дворец спорта «Некрасовка»

Международный центр бокса

Ледовый дворец «Марий Эл»

Многофункциональный спортивный комплекс «Жаворонки»

RED ARENA, Сочи

Туристический многофункциональный комлпекс «ГРИНН»

Дворец спорта «Центральный», Калуга

Дворец единоборств имени Артема Осипенко

Дворец игровых видов спорта в Екатеринбурге

Спортивный комплекс «Чкалов Арена»

Дворец спорта «Янтарный»

Автодром «Игора Драйв»

Центр водных видов спорта «Невская волна»

Дворец водных видов спорта в Екатеринбурге

Площадка года

Многофункциональный спортивный объект «Территория мяча»

Центральный дом шахматиста имени М.М. Ботвинника

Многофункциональный спортивно-досуговый комплекс «СпортВилл»

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Центр спорта», Калиинград

Спортивный комплекс «Ника»

Футбольный центр F-BASE

Спортивный комплекс Сосновка-Парк

Площадка RCC Extreme

Ледовая арена «Авто»

Многофункциональный спортивный комплекс «НЕБО АРЕНА»

Спорткомплексы «ИГРА»

Гольф клуб «Никольские Ряды»

Фиджитал-центр в Казани

Тверской центр уличного баскетбола

Спорткомплекс «Экотайм»

Ледовая арена «Астра»

Центр гимнастики Республики Башкортостан

«АРТ Бассейн» в Омске

Многофункциональный ледовый Комплекс Arena Play

Сквош-клуб «Москва»

Горнолыжный курорт года

Курорт «Газпром Поляна»

Горнолыжный курорт «Солнечная долина»

Спортивно-туристический комплекс «Горный воздух»

Всесезонный курорт «Манжерок»

Всесезонный курорт «Золотая Долина»

Событие года

Матчевая встреча по боксу «Динамо» – ЦСКА

Кубок вызова, Всероссийская федерация волейбола

Чемпионский турнир по профессиональному кикбоксингу ФКР ПРО 7

Летние Игры Сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт»

Кубок PARI Премьер

Игры Будущего

Королева российского спорта

Чемпионский парад МХК «Чайка»

Фестиваль «Медный Всадник»

OLIMPBET Суперкубок России по футболу 2023

Лига Ставок Sochi Hockey Open

SFC-8. Турнир по ММА бойцовской лиги Александра Шлеменко

Кинопоиск FNL Camp

Суперкубок Единой континентальной лиги по баскетболу 3х3

Спартакиада сильнейших спортсменов

Суперфинал Кубка России по футболу

«Звёзды футбольной столицы», ФК «Зенит»

Лига Ставок Большой Тур Сборной России по хоккею

Спортивно-массовое мероприятие года

«Фармэко – Бегом по Золотому кольцу»

Горный фестиваль Malidak

Эстафета «100 красивых мест Нижегородской земли»

100 лет Московскому спорту

Фестиваль RCC Fest

Лига Ставок Media Basket

«Баскетбол студентам», Ассоциация студенческого баскетбола

IRONSTAR SOCHI SIRIUS 2023

Парижский полумарафон в Челябинской области

Всероссийские соревнования по компьютерному спорту «Всероссийская киберспортивная студенческая лига»

Кубок Губернатора Московской области

Открытие Тверского центра уличного баскетбола

Фестиваль «ЗСД Фонтанка Фест»

Чемпионат России по футболу в формате 8х8

Благотворительный полумарафон БЕГИ, ГЕРОЙ!

«Самая массовая зарядка» в Нижнем Новгороде

Серия беговых мероприятий и спортивно-музыкальных фестивалей Wild Trail

Проект года

Многофункциональный комплекс «Олимпийский»

Квартал бизнес-класса N’ICE LOFT

Спортивно-оздоровительный кластер «СОЮЗ»

Международная хоккейная академия им. А.М. Овечкина

Дворец спорта «Лужники»

«РМК-Арена»

Многофункциональная спортивная арена в Перми

Ледовая арена в Домодедове

Аквакурорт в «Прокшино»

Девелопер года

«Орсо групп»

«Галс-Девелопмент»

«Группа Родина»

COLDY

Производитель года

VARTON

FOREMAN

«Спортивные Технологии»

Line Sport

JÖGEL

«ВЕЛАР»

«ТРЕК»

SKOK

STAYER

BRONZE GYM

ZASPORT

«ТифлоТехника»

«Диалог-Конверсия»

Natural Advance

Менеджер года

Андрей Филатов, президент Федерации шахмат России

Евгений Слюсаренко, управляющий директор и главный редактор «Советского спорта»

Вячеслав Леонов, заместитель генерального продюсера «Матч ТВ»

Владимир Щербинин, генеральный директор всесезонного курорта «Манжерок»

Евгений Звездников, генеральный директор академии единоборств РМК

Алексей Титов, генеральный директор автоспортивного комплекса «Игора Драйв»

Иван Савин, генеральный директор ХК «Трактор»

Игорь Столяров, руководитель проекта «Игры будущего»

Владимир Леонов, министр спорта Республики Татарстан

Наиль Измайлов, президент ФНЛ

Сергей Крюков, исполнительный директор АСБ

Роман Бабаев, генеральный директор ПФК ЦСКА

Руслан Медведь, CEO букмекерской компании PARI

Невоспетые герои

Екатерина Васильченко, Федерация шахмат России

Александр Самойленко, МосСпортОбъект

Максим Горобец, Конно-спортивная школа Орловской области

Команда RCC MEDIA

Агрономическая служба стадиона «Ростех Арена»

Алекей Томилов, оператор «Матч ТВ»

Владимир Воинов, академия хоккея «Спартаковец

Игорь Павлюк, советник президента Комитета национальных неолимпийских видов спорта России

Молодой Медвежий Iнтеллект, группа компаний «Чеховские Медведи»

Завод тактильного оборудования «ТифлоТехника»

Регбийный клуб «Динамо»

Людмила Варакина, клуб настольного тенниса «Родина»

Никита Грязнов, Arena Play

Владимир Никольский, пресс-атташе ФК «Торпедо-Владимир»

Анна Алтыбармакян, администратор соцсетей ХК «Сочи»

Спортивный регион года

Калужская область

Нижегородская область

Рязанская область

Ленинградская область

Пермский край

Калининградская область

Республика Татарстан

Свердловская область

Московская область

Сахалинская область

Омская область

Челябинская область

Спонсорская интеграция года (бюджет до 1 миллиона рублей)

Футбольные матчи «Шинника» и «Енисея»

Инфраструктурный проект РФБ #корзинанапрокачку

Новогодний ролик ПФК ЦСКА «Новый год. Время добрых дел»

Детская программа КХЛ и Тинькофф от агентства спортивного маркетинга Celeba Sport

Акция на день отца от «Авангарда» и Fonbet

Активации БК «Зенит» и онлайн-кинотеатра Okko

Акция «Преданный болельщик» от BetBoom и ФК «Урал»

«Ауф» коллаборация между ХК «Нефтехимик», PARI и художницей Полиной Стриж

Спонсорская интеграция года (бюджет более 1 миллиона рублей)

Кейс «Норникеля» к 100-летию баскетбольного клуба ЦСКА

Креативное пространство ART.SPORT.VTB

Партнерство FONBET и ПФК ЦСКА

Проект Лига Ставок MEDIA BASKET

Капибарапад от «Лиги Ставок» на матче «СКА»

ESforce Holding, серия турниров WINLINE EPIC Standoff 2

Партнёрство Тинькофф и КХЛ

Спонсорские интеграции ФК «Динамо» (Москва) с Дикси и Владом А4

A&A Sports, Активация СБП в рамках Ironstar 2023

Сезон спонсорских активаций OLIMPBET и ХК «Динамо»

A&A Sports, активации платёжной системы «Мир» в рамках спонсорского контракта КХЛ

ФК «Пари НН» х PARI х Горький 55

Перепись регбистов, PARI х Федерация регби России

Играем на опережение, ФК «Зенит» и Газпромбанк

Интеграция «Лиги Ставок» в Sochi Hockey Open 2023

Турнир Альфа+СКВОШ 2.0 от сквош-клуба «МОСКВА» и Альфа-Банка

Технология года

Мобильное приложение «Особый взгляд»

Платформа «Скаунт»

Проект ГИС «Спорт»

Экосистема Manager 360

Кинетические шары и палки от «Студии Визуальных решений»

Технология «Актив плюс»

Проект «Спорт рядом»

Платформа «Мой спорт»

Интеллектуальная система Media Box

Система «Эвотех»

Региональный баскетбольный портала и мобильное приложение от Xpage

Программное обеспечение 1С: Фитнес клуб

Универсальное мобильное IRS-решение videoReferee®-8B

Аналитическая платформа Яндекс Плюс х VSporte

Мобильное приложение AliveBe

Креатив года

«Дерби купюр», совместный проект «Шинника» и «Енисея»

Информационное освещение и сопровождение матча «Енисей» – «Акрон» в стилистике единоборств

Проморолик кубка России по лыжным гонкам от «Матч ТВ»

Спортивная презентация Игр будущего

Еноты на «Матч ТВ»

«Зима в сердце, на душе вьюга...» от ХК «Торпедо»

«Ананасовая лихорадка» в КХЛ от ХК «Торпедо»

Новогодний ролик с «Гринчаровым» от Тинькофф и КХЛ

Чемпионские перстни OLIMPBET для победителей Единой лиги ВТБ

Серия роликов «Динамо» с использованием нейросетей

Фигурки BetBoom Team с дизайнером Nidgus

Концепция Азиатской серии игр от ХК «Адмирал»

Игра 100к1 от «Спорт24»

Форма для ФК «Шинник» в виде «косаря»

Подписание Luxury Girl в PARI

Перевоплощение футболиста «Крыльев Советов» Гленна Бейла в Мэттью Макконахи

Berdin Fighting club от ХК «Сочи»

Коллекция одежды BetBoom и художника Shulya

SMM года

«Матч ТВ»

«Чемпионат»

Ночная хоккейная лига

Футбольная национальная лига

ХК «Торпедо»

ФК «Динамо»

BetBoom

PARI

Федерация хоккея России

ФК «Зенит»

ПФК ЦСКА

Национальная студенческая футбольная лига

ХК «Сочи»

Matchday года

Совместные матчи «Шинника» и «Енисея»

Тематический матч ХК «Торпедо» в день 120-летия со дня рождения Валерия Чкалова

«День самоуправления» от ХК «Сочи»

Товарищеские матчи «Динамо»: «BetBoom Убойный медиафутбол МКС 2023» и «BetBoom Братский Кубок»

Хокквартс, матчи между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым» от Fonbet

Matchday OLIMPBET Суперкубка России по футболу 2023

Азиатская серия ХК «Адмирал»

Чемпионат цифрового автоспорта SMP Racing Esports

Финальный домашний матч «Зенита» в сезоне-2022/2023

Ребрендинг во время матча от ХК «Сочи»

Баскетбольная битва культурных столиц

Блогер года

Иван Карпов, «Инсайды от Карпа»

Александр Энберт

Влад Жуков, тг-канал «Лапидарность»

Роман Габдрафиков, блог «Роман с Хоккеем»

Игорь Рабинер, тг-канал «РабиНерв»

Кирилл Роганов, тг-канал «Роганов Хоккей»

Андрей Панков

Иван Трегубов, «Всё хОКкей»

Игорь Лазорин

Александра Дроздова

Сергей Никифоров, проект FC Kefir

Отар Кушанашвили

Ярослав Степанов

Владимир Тимофеев, проект Vobon games

Дмитрий Ерыкалов, тг-канал «Ерыкаловщина»

Александр Журавлёв, «МЯЧ Production»

Стартап года

Платформа для оценки спонсорских интеграций Eyedy

Многофункциональная платформа для проведения соревнований по спортивному программированию «Фонкод»

Платформа «Скаунт»

Беговая платформа для игры в Виртуальной реальности SPORTA

Bнтеллектуальная система Media Box

Система Вsight

Экосистема myChess

Проект Sportdots

Прорыв года

Winline Медийная футбольная лига

ASK Acoustic

«Советский спорт»

«Музей «Динамо»

Snowplast

Мелбет-Первая лига

PARI-Суперлига и VSporte

Лига Ставок Media Basket

Проект «Спорт Рядом»

«Игры вызова легенд — 2023»

Jögel

ФК «Черноморец»

Future lab

EXTREME KIDS

Бренд-платформа ФНЛ

ПБК «Уралмаш»

Корпоративное событие года

Серия спортивных мероприятий TIMERMAN

«Спортивная Лига ТМХ ❘ 5 лет», People

Проект «Первооткрыватель», Первая грузовая компания

Первый всероссийский спортивный фестиваль, «Спортмастер»

Проект «СовкомСпорт», «Совкомбанк»

Проект «Про.Спорт», Московский центр воспитательных практик

Забег «ЭЛ5-Энерго Трейл» на Кольской ветроэлектростанции, «Лукойл»

Медиапроект года

Детский сайт КХЛ от Celeba Sport

Подача игровых хайлайтов от первого лица, ХК «Торпедо»

Подкаст «PROбежка»

СтримАрена от ESforce и Winline

«Зелёная кнопка» от «Лиги Ставок»

Winline Media Poker

«Скользкий лед»

Конкурс комментаторов BetBoom

Мультиплатформа Sport24.ru

Okko

CSKA Подкаст

«Хоккейный борт»

«МЯЧ Production»

Лучший фильм

«Легенда о самбо»

«Хоккейные папы»

«100 лет Динамо»

«Медведева VS Медведева»

«Через тернии к звёздам»

«Большая Битва»

Социальный проект года

Благотворительный фонд «Кириленко – детям!»

«Доброфура», Fonbet

Благотворительный бал, регби-клуб ЦСКА и благотворительный фонд «Со-единение»

Хоккейный матч «Уральская классика»

Фонд «Наш спорт»

«Шаги Добра», «Лига Ставок» и фонд «Созвездие Добра»

«Команда Добрых Дел», ПФК ЦСКА

«Год добра», ХК «Торпедо»

«В каждой кошке живёт лев», БК «Леон»

Всероссийский марафон донорства костного мозга #ДавайВступай, ФНЛ

«Доступный спорт с детства», BetBoom

«Футбол в школе», РФС

«Андердоги», БК PARI

Эконеделя, «Зенит» и Газпромбанк

«Голоса «Крыльев», ПФК «Крылья Советов»

Работодатель года

Fonbet

«Спортивные Технологии»

«Спортмастер»

«Совкомбанк»

«Световые Технологии»

Sports

«Снегирь»

Лучший хоккейный букмекер

OLIMPBET

Fonbet

Спортивная традиция

ПБК ЦСКА и «Норникель»

Гандбольный клуб «Лада» и «АвтоВАЗ»

ПФК ЦСКА и государственная корпорация развития ВЭБ.РФ

Хоккейный клуб «Лада» и «АвтоВАЗ»

Лучшее культурно-досуговое пространство

Креативное пространство ART.SPORT.VTB

«Музей «Динамо»

Экстрим-парк УРАМ

Спортивно-развлекательная площадка «Спорт Порт»

Автоспортивный комплекс «Игора Драйв»

Аквакомплекс «Лужники»

BetBoom Дом Динамо

Фан-зона ХК «Сочи»

Беговая база Уралхим Run Factory

«Самарская Олимпийская деревня»

Ставка на будущее

Капсула времени на Туре Трофея «Игр будущего»

Платформа Foncode от Fonbet

Следующий этап премии, предусмотренный в большинстве номинаций, – защита проектов перед жюри. Защиты пройдут в онлайн-формате 8-12 апреля. Победители Премии СБК станут известны 17 апреля.

Организатор премии – «СБК. Спорт Бизнес Консалтинг». Холдинг работает на рынке спортивной индустрии уже более 12 лет, выпускает профессиональное печатное издание, проводит деловые мероприятия, премии и консультирует в области финансов и маркетинга. Мероприятие проходит при поддержке Министерства спорта России и Олимпийского комитета России.