Объявлен шорт-лист Премии СБК

Определились претенденты на звание чемпионов России по спортивному бизнесу.
Оргкомитет премии получил на первом этапе 841 заявку со всей России – абсолютный рекорд за всё время проведения конкурса. Лучшие проекты попали в шорт-лист номинантов в 31 категории
Стадион года
- «Мордовия Арена»
- «Ростех Арена»
- «Волгоград Арена»
- Стадион «Нижний Новогород»
- «ВЭБ Арена»
- «Екатеринбург Арена»
- «Ак Барс Арена»
Ледовая арена года
- Ледовый дворец «Кузбасс»
- «СКА Арена»
- «Арена «Балашиха» им. Ю.Е. Ляпкина
Спортобъект года
- «Академия», Динамо
- Многофункциональный комплекс «Черный Кристалл»
- Дворец спорта «Некрасовка»
- Международный центр бокса
- Ледовый дворец «Марий Эл»
- Многофункциональный спортивный комплекс «Жаворонки»
- RED ARENA, Сочи
- Туристический многофункциональный комлпекс «ГРИНН»
- Дворец спорта «Центральный», Калуга
- Дворец единоборств имени Артема Осипенко
- Дворец игровых видов спорта в Екатеринбурге
- Спортивный комплекс «Чкалов Арена»
- Дворец спорта «Янтарный»
- Автодром «Игора Драйв»
- Центр водных видов спорта «Невская волна»
- Дворец водных видов спорта в Екатеринбурге
Площадка года
- Многофункциональный спортивный объект «Территория мяча»
- Центральный дом шахматиста имени М.М. Ботвинника
- Многофункциональный спортивно-досуговый комплекс «СпортВилл»
- Физкультурно-оздоровительный комплекс «Центр спорта», Калиинград
- Спортивный комплекс «Ника»
- Футбольный центр F-BASE
- Спортивный комплекс Сосновка-Парк
- Площадка RCC Extreme
- Ледовая арена «Авто»
- Многофункциональный спортивный комплекс «НЕБО АРЕНА»
- Спорткомплексы «ИГРА»
- Гольф клуб «Никольские Ряды»
- Фиджитал-центр в Казани
- Тверской центр уличного баскетбола
- Спорткомплекс «Экотайм»
- Ледовая арена «Астра»
- Центр гимнастики Республики Башкортостан
- «АРТ Бассейн» в Омске
- Многофункциональный ледовый Комплекс Arena Play
- Сквош-клуб «Москва»
Горнолыжный курорт года
- Курорт «Газпром Поляна»
- Горнолыжный курорт «Солнечная долина»
- Спортивно-туристический комплекс «Горный воздух»
- Всесезонный курорт «Манжерок»
- Всесезонный курорт «Золотая Долина»
Событие года
- Матчевая встреча по боксу «Динамо» – ЦСКА
- Кубок вызова, Всероссийская федерация волейбола
- Чемпионский турнир по профессиональному кикбоксингу ФКР ПРО 7
- Летние Игры Сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт»
- Кубок PARI Премьер
- Игры Будущего
- Королева российского спорта
- Чемпионский парад МХК «Чайка»
- Фестиваль «Медный Всадник»
- OLIMPBET Суперкубок России по футболу 2023
- Лига Ставок Sochi Hockey Open
- SFC-8. Турнир по ММА бойцовской лиги Александра Шлеменко
- Кинопоиск FNL Camp
- Суперкубок Единой континентальной лиги по баскетболу 3х3
- Спартакиада сильнейших спортсменов
- Суперфинал Кубка России по футболу
- «Звёзды футбольной столицы», ФК «Зенит»
- Лига Ставок Большой Тур Сборной России по хоккею
Спортивно-массовое мероприятие года
- «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу»
- Горный фестиваль Malidak
- Эстафета «100 красивых мест Нижегородской земли»
- 100 лет Московскому спорту
- Фестиваль RCC Fest
- Лига Ставок Media Basket
- «Баскетбол студентам», Ассоциация студенческого баскетбола
- IRONSTAR SOCHI SIRIUS 2023
- Парижский полумарафон в Челябинской области
- Всероссийские соревнования по компьютерному спорту «Всероссийская киберспортивная студенческая лига»
- Кубок Губернатора Московской области
- Открытие Тверского центра уличного баскетбола
- Фестиваль «ЗСД Фонтанка Фест»
- Чемпионат России по футболу в формате 8х8
- Благотворительный полумарафон БЕГИ, ГЕРОЙ!
- «Самая массовая зарядка» в Нижнем Новгороде
- Серия беговых мероприятий и спортивно-музыкальных фестивалей Wild Trail
Проект года
- Многофункциональный комплекс «Олимпийский»
- Квартал бизнес-класса N’ICE LOFT
- Спортивно-оздоровительный кластер «СОЮЗ»
- Международная хоккейная академия им. А.М. Овечкина
- Дворец спорта «Лужники»
- «РМК-Арена»
- Многофункциональная спортивная арена в Перми
- Ледовая арена в Домодедове
- Аквакурорт в «Прокшино»
Девелопер года
- «Орсо групп»
- «Галс-Девелопмент»
- «Группа Родина»
- COLDY
Производитель года
- VARTON
- FOREMAN
- «Спортивные Технологии»
- Line Sport
- JÖGEL
- «ВЕЛАР»
- «ТРЕК»
- SKOK
- STAYER
- BRONZE GYM
- ZASPORT
- «ТифлоТехника»
- «Диалог-Конверсия»
- Natural Advance
Менеджер года
- Андрей Филатов, президент Федерации шахмат России
- Евгений Слюсаренко, управляющий директор и главный редактор «Советского спорта»
- Вячеслав Леонов, заместитель генерального продюсера «Матч ТВ»
- Владимир Щербинин, генеральный директор всесезонного курорта «Манжерок»
- Евгений Звездников, генеральный директор академии единоборств РМК
- Алексей Титов, генеральный директор автоспортивного комплекса «Игора Драйв»
- Иван Савин, генеральный директор ХК «Трактор»
- Игорь Столяров, руководитель проекта «Игры будущего»
- Владимир Леонов, министр спорта Республики Татарстан
- Наиль Измайлов, президент ФНЛ
- Сергей Крюков, исполнительный директор АСБ
- Роман Бабаев, генеральный директор ПФК ЦСКА
- Руслан Медведь, CEO букмекерской компании PARI
Невоспетые герои
- Екатерина Васильченко, Федерация шахмат России
- Александр Самойленко, МосСпортОбъект
- Максим Горобец, Конно-спортивная школа Орловской области
- Команда RCC MEDIA
- Агрономическая служба стадиона «Ростех Арена»
- Алекей Томилов, оператор «Матч ТВ»
- Владимир Воинов, академия хоккея «Спартаковец
- Игорь Павлюк, советник президента Комитета национальных неолимпийских видов спорта России
- Молодой Медвежий Iнтеллект, группа компаний «Чеховские Медведи»
- Завод тактильного оборудования «ТифлоТехника»
- Регбийный клуб «Динамо»
- Людмила Варакина, клуб настольного тенниса «Родина»
- Никита Грязнов, Arena Play
- Владимир Никольский, пресс-атташе ФК «Торпедо-Владимир»
- Анна Алтыбармакян, администратор соцсетей ХК «Сочи»
Спортивный регион года
- Калужская область
- Нижегородская область
- Рязанская область
- Ленинградская область
- Пермский край
- Калининградская область
- Республика Татарстан
- Свердловская область
- Московская область
- Сахалинская область
- Омская область
- Челябинская область
Спонсорская интеграция года (бюджет до 1 миллиона рублей)
- Футбольные матчи «Шинника» и «Енисея»
- Инфраструктурный проект РФБ #корзинанапрокачку
- Новогодний ролик ПФК ЦСКА «Новый год. Время добрых дел»
- Детская программа КХЛ и Тинькофф от агентства спортивного маркетинга Celeba Sport
- Акция на день отца от «Авангарда» и Fonbet
- Активации БК «Зенит» и онлайн-кинотеатра Okko
- Акция «Преданный болельщик» от BetBoom и ФК «Урал»
- «Ауф» коллаборация между ХК «Нефтехимик», PARI и художницей Полиной Стриж
Спонсорская интеграция года (бюджет более 1 миллиона рублей)
- Кейс «Норникеля» к 100-летию баскетбольного клуба ЦСКА
- Креативное пространство ART.SPORT.VTB
- Партнерство FONBET и ПФК ЦСКА
- Проект Лига Ставок MEDIA BASKET
- Капибарапад от «Лиги Ставок» на матче «СКА»
- ESforce Holding, серия турниров WINLINE EPIC Standoff 2
- Партнёрство Тинькофф и КХЛ
- Спонсорские интеграции ФК «Динамо» (Москва) с Дикси и Владом А4
- A&A Sports, Активация СБП в рамках Ironstar 2023
- Сезон спонсорских активаций OLIMPBET и ХК «Динамо»
- A&A Sports, активации платёжной системы «Мир» в рамках спонсорского контракта КХЛ
- ФК «Пари НН» х PARI х Горький 55
- Перепись регбистов, PARI х Федерация регби России
- Играем на опережение, ФК «Зенит» и Газпромбанк
- Интеграция «Лиги Ставок» в Sochi Hockey Open 2023
- Турнир Альфа+СКВОШ 2.0 от сквош-клуба «МОСКВА» и Альфа-Банка
Технология года
- Мобильное приложение «Особый взгляд»
- Платформа «Скаунт»
- Проект ГИС «Спорт»
- Экосистема Manager 360
- Кинетические шары и палки от «Студии Визуальных решений»
- Технология «Актив плюс»
- Проект «Спорт рядом»
- Платформа «Мой спорт»
- Интеллектуальная система Media Box
- Система «Эвотех»
- Региональный баскетбольный портала и мобильное приложение от Xpage
- Программное обеспечение 1С: Фитнес клуб
- Универсальное мобильное IRS-решение videoReferee®-8B
- Аналитическая платформа Яндекс Плюс х VSporte
- Мобильное приложение AliveBe
Креатив года
- «Дерби купюр», совместный проект «Шинника» и «Енисея»
- Информационное освещение и сопровождение матча «Енисей» – «Акрон» в стилистике единоборств
- Проморолик кубка России по лыжным гонкам от «Матч ТВ»
- Спортивная презентация Игр будущего
- Еноты на «Матч ТВ»
- «Зима в сердце, на душе вьюга...» от ХК «Торпедо»
- «Ананасовая лихорадка» в КХЛ от ХК «Торпедо»
- Новогодний ролик с «Гринчаровым» от Тинькофф и КХЛ
- Чемпионские перстни OLIMPBET для победителей Единой лиги ВТБ
- Серия роликов «Динамо» с использованием нейросетей
- Фигурки BetBoom Team с дизайнером Nidgus
- Концепция Азиатской серии игр от ХК «Адмирал»
- Игра 100к1 от «Спорт24»
- Форма для ФК «Шинник» в виде «косаря»
- Подписание Luxury Girl в PARI
- Перевоплощение футболиста «Крыльев Советов» Гленна Бейла в Мэттью Макконахи
- Berdin Fighting club от ХК «Сочи»
- Коллекция одежды BetBoom и художника Shulya
SMM года
- «Матч ТВ»
- «Чемпионат»
- Ночная хоккейная лига
- Футбольная национальная лига
- ХК «Торпедо»
- ФК «Динамо»
- BetBoom
- PARI
- Федерация хоккея России
- ФК «Зенит»
- ПФК ЦСКА
- Национальная студенческая футбольная лига
- ХК «Сочи»
Matchday года
- Совместные матчи «Шинника» и «Енисея»
- Тематический матч ХК «Торпедо» в день 120-летия со дня рождения Валерия Чкалова
- «День самоуправления» от ХК «Сочи»
- Товарищеские матчи «Динамо»: «BetBoom Убойный медиафутбол МКС 2023» и «BetBoom Братский Кубок»
- Хокквартс, матчи между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым» от Fonbet
- Matchday OLIMPBET Суперкубка России по футболу 2023
- Азиатская серия ХК «Адмирал»
- Чемпионат цифрового автоспорта SMP Racing Esports
- Финальный домашний матч «Зенита» в сезоне-2022/2023
- Ребрендинг во время матча от ХК «Сочи»
- Баскетбольная битва культурных столиц
Блогер года
- Иван Карпов, «Инсайды от Карпа»
- Александр Энберт
- Влад Жуков, тг-канал «Лапидарность»
- Роман Габдрафиков, блог «Роман с Хоккеем»
- Игорь Рабинер, тг-канал «РабиНерв»
- Кирилл Роганов, тг-канал «Роганов Хоккей»
- Андрей Панков
- Иван Трегубов, «Всё хОКкей»
- Игорь Лазорин
- Александра Дроздова
- Сергей Никифоров, проект FC Kefir
- Отар Кушанашвили
- Ярослав Степанов
- Владимир Тимофеев, проект Vobon games
- Дмитрий Ерыкалов, тг-канал «Ерыкаловщина»
- Александр Журавлёв, «МЯЧ Production»
Стартап года
- Платформа для оценки спонсорских интеграций Eyedy
- Многофункциональная платформа для проведения соревнований по спортивному программированию «Фонкод»
- Платформа «Скаунт»
- Беговая платформа для игры в Виртуальной реальности SPORTA
- Bнтеллектуальная система Media Box
- Система Вsight
- Экосистема myChess
- Проект Sportdots
Прорыв года
- Winline Медийная футбольная лига
- ASK Acoustic
- «Советский спорт»
- «Музей «Динамо»
- Snowplast
- Мелбет-Первая лига
- PARI-Суперлига и VSporte
- Лига Ставок Media Basket
- Проект «Спорт Рядом»
- «Игры вызова легенд — 2023»
- Jögel
- ФК «Черноморец»
- Future lab
- EXTREME KIDS
- Бренд-платформа ФНЛ
- ПБК «Уралмаш»
Корпоративное событие года
- Серия спортивных мероприятий TIMERMAN
- «Спортивная Лига ТМХ ❘ 5 лет», People
- Проект «Первооткрыватель», Первая грузовая компания
- Первый всероссийский спортивный фестиваль, «Спортмастер»
- Проект «СовкомСпорт», «Совкомбанк»
- Проект «Про.Спорт», Московский центр воспитательных практик
- Забег «ЭЛ5-Энерго Трейл» на Кольской ветроэлектростанции, «Лукойл»
Медиапроект года
- Детский сайт КХЛ от Celeba Sport
- Подача игровых хайлайтов от первого лица, ХК «Торпедо»
- Подкаст «PROбежка»
- СтримАрена от ESforce и Winline
- «Зелёная кнопка» от «Лиги Ставок»
- Winline Media Poker
- «Скользкий лед»
- Конкурс комментаторов BetBoom
- Мультиплатформа Sport24.ru
- Okko
- CSKA Подкаст
- «Хоккейный борт»
- «МЯЧ Production»
Лучший фильм
- «Легенда о самбо»
- «Хоккейные папы»
- «100 лет Динамо»
- «Медведева VS Медведева»
- «Через тернии к звёздам»
- «Большая Битва»
Социальный проект года
- Благотворительный фонд «Кириленко – детям!»
- «Доброфура», Fonbet
- Благотворительный бал, регби-клуб ЦСКА и благотворительный фонд «Со-единение»
- Хоккейный матч «Уральская классика»
- Фонд «Наш спорт»
- «Шаги Добра», «Лига Ставок» и фонд «Созвездие Добра»
- «Команда Добрых Дел», ПФК ЦСКА
- «Год добра», ХК «Торпедо»
- «В каждой кошке живёт лев», БК «Леон»
- Всероссийский марафон донорства костного мозга #ДавайВступай, ФНЛ
- «Доступный спорт с детства», BetBoom
- «Футбол в школе», РФС
- «Андердоги», БК PARI
- Эконеделя, «Зенит» и Газпромбанк
- «Голоса «Крыльев», ПФК «Крылья Советов»
Работодатель года
- Fonbet
- «Спортивные Технологии»
- «Спортмастер»
- «Совкомбанк»
- «Световые Технологии»
- Sports
- «Снегирь»
Лучший хоккейный букмекер
- OLIMPBET
- Fonbet
Спортивная традиция
- ПБК ЦСКА и «Норникель»
- Гандбольный клуб «Лада» и «АвтоВАЗ»
- ПФК ЦСКА и государственная корпорация развития ВЭБ.РФ
- Хоккейный клуб «Лада» и «АвтоВАЗ»
Лучшее культурно-досуговое пространство
- Креативное пространство ART.SPORT.VTB
- «Музей «Динамо»
- Экстрим-парк УРАМ
- Спортивно-развлекательная площадка «Спорт Порт»
- Автоспортивный комплекс «Игора Драйв»
- Аквакомплекс «Лужники»
- BetBoom Дом Динамо
- Фан-зона ХК «Сочи»
- Беговая база Уралхим Run Factory
- «Самарская Олимпийская деревня»
Ставка на будущее
- Капсула времени на Туре Трофея «Игр будущего»
- Платформа Foncode от Fonbet
Следующий этап премии, предусмотренный в большинстве номинаций, – защита проектов перед жюри. Защиты пройдут в онлайн-формате 8-12 апреля. Победители Премии СБК станут известны 17 апреля.
Организатор премии – «СБК. Спорт Бизнес Консалтинг». Холдинг работает на рынке спортивной индустрии уже более 12 лет, выпускает профессиональное печатное издание, проводит деловые мероприятия, премии и консультирует в области финансов и маркетинга. Мероприятие проходит при поддержке Министерства спорта России и Олимпийского комитета России.