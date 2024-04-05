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Объявлен шорт-лист Премии СБК

Объявлен шорт-лист Премии СБК
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Определились претенденты на звание чемпионов России по спортивному бизнесу.

Оргкомитет премии получил на первом этапе 841 заявку со всей России – абсолютный рекорд за всё время проведения конкурса. Лучшие проекты попали в шорт-лист номинантов в 31 категории

Стадион года

  • «Мордовия Арена»
  • «Ростех Арена»
  • «Волгоград Арена»
  • Стадион «Нижний Новогород»
  • «ВЭБ Арена»
  • «Екатеринбург Арена»
  • «Ак Барс Арена»

Ледовая арена года

  • Ледовый дворец «Кузбасс»
  • «СКА Арена»
  • «Арена «Балашиха» им. Ю.Е. Ляпкина

Спортобъект года

  • «Академия», Динамо
  • Многофункциональный комплекс «Черный Кристалл»
  • Дворец спорта «Некрасовка»
  • Международный центр бокса
  • Ледовый дворец «Марий Эл»
  • Многофункциональный спортивный комплекс «Жаворонки»
  • RED ARENA, Сочи
  • Туристический многофункциональный комлпекс «ГРИНН»
  • Дворец спорта «Центральный», Калуга
  • Дворец единоборств имени Артема Осипенко
  • Дворец игровых видов спорта в Екатеринбурге
  • Спортивный комплекс «Чкалов Арена»
  • Дворец спорта «Янтарный»
  • Автодром «Игора Драйв»
  • Центр водных видов спорта «Невская волна»
  • Дворец водных видов спорта в Екатеринбурге

Площадка года

  • Многофункциональный спортивный объект «Территория мяча»
  • Центральный дом шахматиста имени М.М. Ботвинника
  • Многофункциональный спортивно-досуговый комплекс «СпортВилл»
  • Физкультурно-оздоровительный комплекс «Центр спорта», Калиинград
  • Спортивный комплекс «Ника»
  • Футбольный центр F-BASE
  • Спортивный комплекс Сосновка-Парк
  • Площадка RCC Extreme
  • Ледовая арена «Авто»
  • Многофункциональный спортивный комплекс «НЕБО АРЕНА»
  • Спорткомплексы «ИГРА»
  • Гольф клуб «Никольские Ряды»
  • Фиджитал-центр в Казани
  • Тверской центр уличного баскетбола
  • Спорткомплекс «Экотайм»
  • Ледовая арена «Астра»
  • Центр гимнастики Республики Башкортостан
  • «АРТ Бассейн» в Омске
  • Многофункциональный ледовый Комплекс Arena Play
  • Сквош-клуб «Москва»

Горнолыжный курорт года

  • Курорт «Газпром Поляна»
  • Горнолыжный курорт «Солнечная долина»
  • Спортивно-туристический комплекс «Горный воздух»
  • Всесезонный курорт «Манжерок»
  • Всесезонный курорт «Золотая Долина»

Событие года

  • Матчевая встреча по боксу «Динамо» – ЦСКА
  • Кубок вызова, Всероссийская федерация волейбола
  • Чемпионский турнир по профессиональному кикбоксингу ФКР ПРО 7
  • Летние Игры Сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт»
  • Кубок PARI Премьер
  • Игры Будущего
  • Королева российского спорта
  • Чемпионский парад МХК «Чайка»
  • Фестиваль «Медный Всадник»
  • OLIMPBET Суперкубок России по футболу 2023
  • Лига Ставок Sochi Hockey Open
  • SFC-8. Турнир по ММА бойцовской лиги Александра Шлеменко
  • Кинопоиск FNL Camp
  • Суперкубок Единой континентальной лиги по баскетболу 3х3
  • Спартакиада сильнейших спортсменов
  • Суперфинал Кубка России по футболу
  • «Звёзды футбольной столицы», ФК «Зенит»
  • Лига Ставок Большой Тур Сборной России по хоккею

Спортивно-массовое мероприятие года

  • «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу»
  • Горный фестиваль Malidak
  • Эстафета «100 красивых мест Нижегородской земли»
  • 100 лет Московскому спорту
  • Фестиваль RCC Fest
  • Лига Ставок Media Basket
  • «Баскетбол студентам», Ассоциация студенческого баскетбола
  • IRONSTAR SOCHI SIRIUS 2023
  • Парижский полумарафон в Челябинской области
  • Всероссийские соревнования по компьютерному спорту «Всероссийская киберспортивная студенческая лига»
  • Кубок Губернатора Московской области
  • Открытие Тверского центра уличного баскетбола
  • Фестиваль «ЗСД Фонтанка Фест»
  • Чемпионат России по футболу в формате 8х8
  • Благотворительный полумарафон БЕГИ, ГЕРОЙ!
  • «Самая массовая зарядка» в Нижнем Новгороде
  • Серия беговых мероприятий и спортивно-музыкальных фестивалей Wild Trail

Проект года

  • Многофункциональный комплекс «Олимпийский»
  • Квартал бизнес-класса N’ICE LOFT
  • Спортивно-оздоровительный кластер «СОЮЗ»
  • Международная хоккейная академия им. А.М. Овечкина
  • Дворец спорта «Лужники»
  • «РМК-Арена»
  • Многофункциональная спортивная арена в Перми
  • Ледовая арена в Домодедове
  • Аквакурорт в «Прокшино»

Девелопер года

  • «Орсо групп»
  • «Галс-Девелопмент»
  • «Группа Родина»
  • COLDY

Производитель года

  • VARTON
  • FOREMAN
  • «Спортивные Технологии»
  • Line Sport
  • JÖGEL
  • «ВЕЛАР»
  • «ТРЕК»
  • SKOK
  • STAYER
  • BRONZE GYM
  • ZASPORT
  • «ТифлоТехника»
  • «Диалог-Конверсия»
  • Natural Advance

Менеджер года

  • Андрей Филатов, президент Федерации шахмат России
  • Евгений Слюсаренко, управляющий директор и главный редактор «Советского спорта»
  • Вячеслав Леонов, заместитель генерального продюсера «Матч ТВ»
  • Владимир Щербинин, генеральный директор всесезонного курорта «Манжерок»
  • Евгений Звездников, генеральный директор академии единоборств РМК
  • Алексей Титов, генеральный директор автоспортивного комплекса «Игора Драйв»
  • Иван Савин, генеральный директор ХК «Трактор»
  • Игорь Столяров, руководитель проекта «Игры будущего»
  • Владимир Леонов, министр спорта Республики Татарстан
  • Наиль Измайлов, президент ФНЛ
  • Сергей Крюков, исполнительный директор АСБ
  • Роман Бабаев, генеральный директор ПФК ЦСКА
  • Руслан Медведь, CEO букмекерской компании PARI

Невоспетые герои

  • Екатерина Васильченко, Федерация шахмат России
  • Александр Самойленко, МосСпортОбъект
  • Максим Горобец, Конно-спортивная школа Орловской области
  • Команда RCC MEDIA
  • Агрономическая служба стадиона «Ростех Арена»
  • Алекей Томилов, оператор «Матч ТВ»
  • Владимир Воинов, академия хоккея «Спартаковец
  • Игорь Павлюк, советник президента Комитета национальных неолимпийских видов спорта России
  • Молодой Медвежий Iнтеллект, группа компаний «Чеховские Медведи»
  • Завод тактильного оборудования «ТифлоТехника»
  • Регбийный клуб «Динамо»
  • Людмила Варакина, клуб настольного тенниса «Родина»
  • Никита Грязнов, Arena Play
  • Владимир Никольский, пресс-атташе ФК «Торпедо-Владимир»
  • Анна Алтыбармакян, администратор соцсетей ХК «Сочи»

Спортивный регион года

  • Калужская область
  • Нижегородская область
  • Рязанская область
  • Ленинградская область
  • Пермский край
  • Калининградская область
  • Республика Татарстан
  • Свердловская область
  • Московская область
  • Сахалинская область
  • Омская область
  • Челябинская область

Спонсорская интеграция года (бюджет до 1 миллиона рублей)

  • Футбольные матчи «Шинника» и «Енисея»
  • Инфраструктурный проект РФБ #корзинанапрокачку
  • Новогодний ролик ПФК ЦСКА «Новый год. Время добрых дел»
  • Детская программа КХЛ и Тинькофф от агентства спортивного маркетинга Celeba Sport
  • Акция на день отца от «Авангарда» и Fonbet
  • Активации БК «Зенит» и онлайн-кинотеатра Okko
  • Акция «Преданный болельщик» от BetBoom и ФК «Урал»
  • «Ауф» коллаборация между ХК «Нефтехимик», PARI и художницей Полиной Стриж

Спонсорская интеграция года (бюджет более 1 миллиона рублей)

  • Кейс «Норникеля» к 100-летию баскетбольного клуба ЦСКА
  • Креативное пространство ART.SPORT.VTB
  • Партнерство FONBET и ПФК ЦСКА
  • Проект Лига Ставок MEDIA BASKET
  • Капибарапад от «Лиги Ставок» на матче «СКА»
  • ESforce Holding, серия турниров WINLINE EPIC Standoff 2
  • Партнёрство Тинькофф и КХЛ
  • Спонсорские интеграции ФК «Динамо» (Москва) с Дикси и Владом А4
  • A&A Sports, Активация СБП в рамках Ironstar 2023
  • Сезон спонсорских активаций OLIMPBET и ХК «Динамо»
  • A&A Sports, активации платёжной системы «Мир» в рамках спонсорского контракта КХЛ
  • ФК «Пари НН» х PARI х Горький 55
  • Перепись регбистов, PARI х Федерация регби России
  • Играем на опережение, ФК «Зенит» и Газпромбанк
  • Интеграция «Лиги Ставок» в Sochi Hockey Open 2023
  • Турнир Альфа+СКВОШ 2.0 от сквош-клуба «МОСКВА» и Альфа-Банка

Технология года

  • Мобильное приложение «Особый взгляд»
  • Платформа «Скаунт»
  • Проект ГИС «Спорт»
  • Экосистема Manager 360
  • Кинетические шары и палки от «Студии Визуальных решений»
  • Технология «Актив плюс»
  • Проект «Спорт рядом»
  • Платформа «Мой спорт»
  • Интеллектуальная система Media Box
  • Система «Эвотех»
  • Региональный баскетбольный портала и мобильное приложение от Xpage
  • Программное обеспечение 1С: Фитнес клуб
  • Универсальное мобильное IRS-решение videoReferee®-8B
  • Аналитическая платформа Яндекс Плюс х VSporte
  • Мобильное приложение AliveBe

Креатив года

  • «Дерби купюр», совместный проект «Шинника» и «Енисея»
  • Информационное освещение и сопровождение матча «Енисей» – «Акрон» в стилистике единоборств
  • Проморолик кубка России по лыжным гонкам от «Матч ТВ»
  • Спортивная презентация Игр будущего
  • Еноты на «Матч ТВ»
  • «Зима в сердце, на душе вьюга...» от ХК «Торпедо»
  • «Ананасовая лихорадка» в КХЛ от ХК «Торпедо»
  • Новогодний ролик с «Гринчаровым» от Тинькофф и КХЛ
  • Чемпионские перстни OLIMPBET для победителей Единой лиги ВТБ
  • Серия роликов «Динамо» с использованием нейросетей
  • Фигурки BetBoom Team с дизайнером Nidgus
  • Концепция Азиатской серии игр от ХК «Адмирал»
  • Игра 100к1 от «Спорт24»
  • Форма для ФК «Шинник» в виде «косаря»
  • Подписание Luxury Girl в PARI
  • Перевоплощение футболиста «Крыльев Советов» Гленна Бейла в Мэттью Макконахи
  • Berdin Fighting club от ХК «Сочи»
  • Коллекция одежды BetBoom и художника Shulya

SMM года

  • «Матч ТВ»
  • «Чемпионат»
  • Ночная хоккейная лига
  • Футбольная национальная лига
  • ХК «Торпедо»
  • ФК «Динамо»
  • BetBoom
  • PARI
  • Федерация хоккея России
  • ФК «Зенит»
  • ПФК ЦСКА
  • Национальная студенческая футбольная лига
  • ХК «Сочи»

Matchday года

  • Совместные матчи «Шинника» и «Енисея»
  • Тематический матч ХК «Торпедо» в день 120-летия со дня рождения Валерия Чкалова
  • «День самоуправления» от ХК «Сочи»
  • Товарищеские матчи «Динамо»: «BetBoom Убойный медиафутбол МКС 2023» и «BetBoom Братский Кубок»
  • Хокквартс, матчи между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым» от Fonbet
  • Matchday OLIMPBET Суперкубка России по футболу 2023
  • Азиатская серия ХК «Адмирал»
  • Чемпионат цифрового автоспорта SMP Racing Esports
  • Финальный домашний матч «Зенита» в сезоне-2022/2023
  • Ребрендинг во время матча от ХК «Сочи»
  • Баскетбольная битва культурных столиц

Блогер года

  • Иван Карпов, «Инсайды от Карпа»
  • Александр Энберт
  • Влад Жуков, тг-канал «Лапидарность»
  • Роман Габдрафиков, блог «Роман с Хоккеем»
  • Игорь Рабинер, тг-канал «РабиНерв»
  • Кирилл Роганов, тг-канал «Роганов Хоккей»
  • Андрей Панков
  • Иван Трегубов, «Всё хОКкей»
  • Игорь Лазорин
  • Александра Дроздова
  • Сергей Никифоров, проект FC Kefir
  • Отар Кушанашвили
  • Ярослав Степанов
  • Владимир Тимофеев, проект Vobon games
  • Дмитрий Ерыкалов, тг-канал «Ерыкаловщина»
  • Александр Журавлёв, «МЯЧ Production»

Стартап года

  • Платформа для оценки спонсорских интеграций Eyedy
  • Многофункциональная платформа для проведения соревнований по спортивному программированию «Фонкод»
  • Платформа «Скаунт»
  • Беговая платформа для игры в Виртуальной реальности SPORTA
  • Bнтеллектуальная система Media Box
  • Система Вsight
  • Экосистема myChess
  • Проект Sportdots

Прорыв года

  • Winline Медийная футбольная лига
  • ASK Acoustic
  • «Советский спорт»
  • «Музей «Динамо»
  • Snowplast
  • Мелбет-Первая лига
  • PARI-Суперлига и VSporte
  • Лига Ставок Media Basket
  • Проект «Спорт Рядом»
  • «Игры вызова легенд — 2023»
  • Jögel
  • ФК «Черноморец»
  • Future lab
  • EXTREME KIDS
  • Бренд-платформа ФНЛ
  • ПБК «Уралмаш»

Корпоративное событие года

  • Серия спортивных мероприятий TIMERMAN
  • «Спортивная Лига ТМХ ❘ 5 лет», People
  • Проект «Первооткрыватель», Первая грузовая компания
  • Первый всероссийский спортивный фестиваль, «Спортмастер»
  • Проект «СовкомСпорт», «Совкомбанк»
  • Проект «Про.Спорт», Московский центр воспитательных практик
  • Забег «ЭЛ5-Энерго Трейл» на Кольской ветроэлектростанции, «Лукойл»

Медиапроект года

  • Детский сайт КХЛ от Celeba Sport
  • Подача игровых хайлайтов от первого лица, ХК «Торпедо»
  • Подкаст «PROбежка»
  • СтримАрена от ESforce и Winline
  • «Зелёная кнопка» от «Лиги Ставок»
  • Winline Media Poker
  • «Скользкий лед»
  • Конкурс комментаторов BetBoom
  • Мультиплатформа Sport24.ru
  • Okko
  • CSKA Подкаст
  • «Хоккейный борт»
  • «МЯЧ Production»

Лучший фильм

  • «Легенда о самбо»
  • «Хоккейные папы»
  • «100 лет Динамо»
  • «Медведева VS Медведева»
  • «Через тернии к звёздам»
  • «Большая Битва»

Социальный проект года

  • Благотворительный фонд «Кириленко – детям!»
  • «Доброфура», Fonbet
  • Благотворительный бал, регби-клуб ЦСКА и благотворительный фонд «Со-единение»
  • Хоккейный матч «Уральская классика»
  • Фонд «Наш спорт»
  • «Шаги Добра», «Лига Ставок» и фонд «Созвездие Добра»
  • «Команда Добрых Дел», ПФК ЦСКА
  • «Год добра», ХК «Торпедо»
  • «В каждой кошке живёт лев», БК «Леон»
  • Всероссийский марафон донорства костного мозга #ДавайВступай, ФНЛ
  • «Доступный спорт с детства», BetBoom
  • «Футбол в школе», РФС
  • «Андердоги», БК PARI
  • Эконеделя, «Зенит» и Газпромбанк
  • «Голоса «Крыльев», ПФК «Крылья Советов»

Работодатель года

  • Fonbet
  • «Спортивные Технологии»
  • «Спортмастер»
  • «Совкомбанк»
  • «Световые Технологии»
  • Sports
  • «Снегирь»

Лучший хоккейный букмекер

  • OLIMPBET
  • Fonbet

Спортивная традиция

  • ПБК ЦСКА и «Норникель»
  • Гандбольный клуб «Лада» и «АвтоВАЗ»
  • ПФК ЦСКА и государственная корпорация развития ВЭБ.РФ
  • Хоккейный клуб «Лада» и «АвтоВАЗ»

Лучшее культурно-досуговое пространство

  • Креативное пространство ART.SPORT.VTB
  • «Музей «Динамо»
  • Экстрим-парк УРАМ
  • Спортивно-развлекательная площадка «Спорт Порт»
  • Автоспортивный комплекс «Игора Драйв»
  • Аквакомплекс «Лужники»
  • BetBoom Дом Динамо
  • Фан-зона ХК «Сочи»
  • Беговая база Уралхим Run Factory
  • «Самарская Олимпийская деревня»

Ставка на будущее

  • Капсула времени на Туре Трофея «Игр будущего»
  • Платформа Foncode от Fonbet

Следующий этап премии, предусмотренный в большинстве номинаций, – защита проектов перед жюри. Защиты пройдут в онлайн-формате 8-12 апреля. Победители Премии СБК станут известны 17 апреля.

Организатор премии – «СБК. Спорт Бизнес Консалтинг». Холдинг работает на рынке спортивной индустрии уже более 12 лет, выпускает профессиональное печатное издание, проводит деловые мероприятия, премии и консультирует в области финансов и маркетинга. Мероприятие проходит при поддержке Министерства спорта России и Олимпийского комитета России.

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