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Российский самбист Токарев победил украинца Воропаева в финале Кубка мира

Российский самбист Токарев победил украинца Воропаева в финале Кубка мира
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Российский самбист Тахир Токарев стал победителем Кубка мира по самбо, который проходит в Ереване (Армения).

В финале турнира в весовой категории до 64 кг он победил украинца Александра Воропаева.

Помимо Токарева, золотые медали выиграли россияне Владимир Ламанов (в категории до 58 кг), одолевший соотечественника Валерия Ергалова, и Михаил Кашурников (свыше 98 кг), победивший Гасана Хархачаева.

У женщин в соревнованиях по спортивному самбо золотые медали завоевали россиянки Оксана Кобелева (до 50 кг), Елизавета Хачикова (до 54 кг), Екатерина Цыберт (до 59 кг), Дарья Казанцева (до 72 кг) и Елена Алленова (до 80 кг). Серебряные награды достались Алии Мухаметьяновой (до 50 кг), Алёне Алёхиной (до 59 кг), Анастасии Филиппович (до 72 кг) и Альбине Чоломбитько (свыше 80 кг).

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