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Александра Горячкина обыграла Анну Музычук во второй партии на Турнире претенденток — 2024

Российская шахматистка Александра Горячкина победила украинку Анну Музычук во 2-м туре на Турнире претенденток – 2024, который проводится в канадском Торонто. Горячкина играла белыми фигурами, партия завершилась отказом Музычук продолжать борьбу в безнадёжной позиции на 32-м ходу.

Ранее свою первую партию на турнире Горячкина сыграла вничью с соотечественницей Екатериной Лагно.

Участницами турнира претенденток являются россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно, Рамешбабу Вайшали (Индия), Анна Музычук (Украина), Нургюл Салимова (Болгария) и Хампи Конеру (Индия). Победительница соревнований получит право сыграть в матче за звание чемпионки мира по шахматам среди женщин в 2025 году против действующей обладательницы титула китаянки Цзюй Вэньцзюнь.

Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках».