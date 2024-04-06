Гандболист ЦСКА Ионов рассказал о важности матча Суперлиги с «Пермскими медведями»

Левый крайний московского ЦСКА Дмитрий Ионов поделился ожиданиями от гостевого матча мужской Суперлиги с «Пермскими медведями», который состоится в воскресенье, 7 апреля, в Перми.

«Наши будущие оппоненты хорошо бегут. Но если ЦСКА грамотно сыграет в нападении, то мы не получим большого количества контратак, быстрых и лёгких мячей. Нам, кстати, физические кондиции тоже позволяют убегать в быстрые атаки, проблема только в количестве игроков задней линии. О том, что предстоящий матч — решающий в борьбе за первое место в регулярке, в команде говорим не особо много. Все и так понимают важность этой игры. Что касается лично меня, то мне нравится играть в Перми против «Медведей», потому что я сам некоторое время выступал за эту команду», — приводит слова Ионова телеграм-канал ГК ЦСКА.

Московские армейцы с 38 очками в 21 игре возглавляют турнирную таблицу чемпионата России. «Пермские медведи» после аналогичного количества матчей набрали 27 очков и находятся на четвёртой позиции.