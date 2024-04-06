«Мы были со страной и приняли ситуацию». Чемпион ОИ-80 – о бойкоте Игр в Лос-Анджелесе

Олимпийский чемпион Игр-1980 по вольной борьбе Анатолий Белоглазов поделился воспоминаниями о бойкоте Олимпийских игр 1984 года в Лос-Анджелесе (США).

«В 1984-м просто было решение правительства — и всё. Дискуссии прекратились. Мы тогда тоже могли задавать вопросы, почему мы не поехали? Почему нас не допустили? Мы тогда были лидерами в мире. Там был бы полный фурор: в США все должны были ехать в статусе чемпионов мира. Но мы были со страной и приняли эту ситуацию такой, какая она есть.

Буквально недавно смотрел по телевидению одну передачу. Там выступал какой-то инфантильный мальчик и говорил: «А вы запретите теннисисту ехать». Я понимаю, что это профессиональный спорт и ребята зарабатывают деньги. Но надо немножко подумать над тем, откуда вы вышли и куда потом придёте. Мы, спортсмены, заканчиваем карьеру, а будем ли полезны потом? Они забывают, где выросли и были. А у нас это всегда есть и будет. Но факт неопределённости есть. Я понимаю и тех, кто говорит, что всю жизнь занимается спортом и желает попасть на Олимпиаду. Это тоже аргумент», — сказал Белоглазов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.