Чемпион Олимпиады-80 Анатолий Белоглазов: если мы в Париже выиграем золото, будет фурор

Олимпийский чемпион Игр-1980 по вольной борьбе Анатолий Белоглазов заявил, что если российские спортсмены выиграют золото на Олимпийских играх в Париже, это вызовет фурор.

«На кону сейчас стоит престиж страны. Да, будет фурор, если мы выиграем золото во Франции. Но никто не гарантирует, что мы его выиграем.

С сожалением констатирую, что если и ехать на Олимпиаду, то нам нужно брать только золото. Другой медали там быть не может», — сказал Белоглазов в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир.