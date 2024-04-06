Анатолий Белоглазов: спортсмен поедет на ОИ, ему скажут: «Предатель!» Но кого он предал?

Олимпийский чемпион Игр-1980 по вольной борьбе Анатолий Белоглазов высказался о решении некоторых спортсменов поехать на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже. По мнению советского борца, им придётся столкнуться с сильным политическим давлением.

«Очень трудно готовиться к Олимпиаде при неопределённости. Едешь ты или нет. Спортсмен ещё сомневается из-за мнения со стороны. Поедет, скажут: «Предатель!». Но кого он предал? Что-то украл? Это всё очень тонкие моменты. Ситуация вообще уникальная. У нас в борьбе очень важна психологическая подготовка. А если спортсмен поедет и проиграет? Ему же скажут: «Ну, что ты туда поехал и позоришь нас?». У нас ведь не знают никакого места, кроме первого. Я помню, как мы боролись в Москве. Было сумасшедшее политическое давление на всех. Надо было обязательно выиграть. Спортсмены-то с этим давлением могут не справиться», — сказал Белоглазов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Ранее МОК допустил россиян до участия на Олимпиаде в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир.