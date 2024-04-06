«В России другой менталитет». Тренер Белоглазов – о работе в сборной Китая по борьбе

Олимпийский чемпион Игр-1980 по вольной борьбе Анатолий Белоглазов высказался о работе в сборной Китая по борьбе. По мнению спортсмена, там сложно работать из-за разницы в менталитете и подходах к тренировочному процессу. Напомним, специалиста пригласили возглавить женскую сборную Китая в 2022 году.

«Я дорожу своей репутацией и хочу показывать результат. Но задача очень тяжёлая. Знаете, в России другой менталитет. Китай сегодня не лидирует в мировой борьбе, они плывут по течению, а меня это не устраивает. Самое главное – нет школы. Вот когда взрослые ребята приходят в команду, то как поставить технику в 30 лет? Она у него уже сформировалась. Как ему уйти от ошибок? Парень этот на тренировке знает, что надо делать, отрабатывает приёмы. А когда дело доходит до соревнований, он в стрессовой ситуации возвращается к своей ограниченной технике, которой его когда-то научили.

А борьба не стоит на месте. Надо всё время быть в курсе, анализировать, добавлять новое. Китайцы думают, что всё можно компенсировать физической подготовкой, но это не так. Если у тебя нет мастерства, то шансов выиграть мало. Мне приходится спорить с ними, дискутировать и что-то доказывать. Из-за менталитета это непросто», — сказал Белоглазов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

Отметим, что приглашение Белоглазова возглавить женскую сборную Китая по борьбе было вызвано желанием китайской стороны успешно выступить в 2023 году на Азиатских играх, а в 2024-м — на Олимпиаде. Ранее россиянин работал в мужских олимпийских сборных Канады и Австралии.