Непомнящий — о партиях с Фируджей: острые поединки, за шесть-семь матчей всего одна ничья

Двукратный вице-чемпион мира, российский гроссмейстер Ян Непомнящий рассказал о партиях с французским шахматистом Алирезой Фируджей. На пресс-конференции после матча россиянин отметил, что их поединки всегда оказываются острыми и агрессивными.

— И у вас, и у Алирезы репутация агрессивных бескомпромиссных игроков, вы трижды встречались в партиях во время претендентских турниров, трижды проводили очень острые партии и трижды выигрывали. Как вы думаете, что этому способствовало?

— Все партии не похожи друг на друга. За последний шесть — семь партий против друг-друга у нас была всего одна ничья, а побеждали, в основном, белые, — сказал Непомнящий на пресс-конференции после матча.

Напомним, вчера, 6 апреля, противостояние Непомнящего и Фируджи завершилось на 45-м ходу в пользу россиянина. Это была первая победа Непомнящего в рамках турнира претендентов — 2024, который проходит в Торонто (Канада) с 3 по 23 апреля.

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